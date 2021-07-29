الامارات | «كروسدايركتر» يبحث عن كأس الوثبة بتكساس

شكرا لقرائتكم خبر عن «كروسدايركتر» يبحث عن كأس الوثبة بتكساس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار هيوستون بارك الرملي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة مساء اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز البالغة جائزته 13 ألف دولار، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وينافس على اللقب البالغ طوله 1200 متر، 13 خيلاً في سن ثلاث سنوات فما فوق، والتي لم يسبق لها الحصول على مكاسب مالية تزيد على 10 آلاف دولار، ويتصدر الترشيحات الجواد «ابتاون كروسدايركتر» والفرس «ابتاون ليدي ارابيلا». وسبق للجواد «ابتاون كروسدايركتر» البالغ من العمر ست سنوات أن حقق الفوز خمس مرات، ويشرف عليه (اف راميز) ويقوده روسيل، فيما حققت «ابتاون ليدي ارابيلا» بإشراف أوريتا الفوز ثلاث مرات ويملكهما جون وكريستا هيننجزجارد.

وستكون بالمرصاد المهرة «لارا» ابنة «منجز» لمالكتها المعروفة ديان والدرون، بإشراف فالديز خيمنيز، وقيادة جوفيا، والفائزة ثلاث مرات، و«جيم اوفر» ابنة «باسق الخالدية»، للمالكة نفسها بإشراف فيفانكو، وأيضاً فازت ثلاث مرات. وهناك «لازور هيس» لمارك آشبي، بإشراف مينشاكا كورونادو، وقيادة ار ترولي، و«بين بينا» لدارولين بتلر، بإشراف جي رودريجوز، وقيادة ار مادريجال. و«بيج بيورتي» لبيج تايم ريسنج، بإشراف جي جيود وقيادة ان روجيري.

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