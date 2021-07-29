الامارات | عجمان يخسر من الفيحاء في أولى تجاربه الودية بصربيا

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يخسر من الفيحاء في أولى تجاربه الودية بصربيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر عجمان أولى مبارياته الودية التي خاضها ضد الفيحاء السعودي بنتيجة 2/‏3، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء أول من أمس، على ملعب المركز الرياضي للاتحاد الصربي لكرة القدم، ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق، استعداداً للموسم الجديد 2021 - 2022.

وكان الفيحاء المبادر بالتسجيل في شباك عجمان في وقت مبكر، وتحديداً عند الدقيقة السادسة عن طريق باناجيوتيس، قبل أن يعادل عجمان النتيجة من ركلة جزاء نفذها أبوبكر تراولي في الدقيقة 18، لكن الفيحاء عاد وأضاف هدف التقدم الثاني في الدقيقة 23 عبر سلطان مندش. ورفع الفريق السعودي النتيجة بهدف ثالث للاعبه، مالك العبدالمنعم في الدقيقة 41، قبل أن يقلص عجمان الفارق بهدف ثانٍ في الدقيقة 79.

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