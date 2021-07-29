الامارات | الكويتي الفيحان يتصدر رماية «التراب»

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتي الفيحان يتصدر رماية «التراب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر أمس الرامي الكويتي عبدالرحمن الفيحان ترتيب اليوم الأول من منافسات التراب في أولمبياد طوكيو الصيفي. وأصاب الفيحان 74 من أصل 75 طبقاً، بالتساوي مع التايلندي سافات سريثابورن والإيطالي ماورو دي فيليبيس والتشيكي ييري ليبتاك.

وتصدّر الفيحان البالغ 35 عاماً، بحسب أفضلية «كاونت باك» (العدّ العكسي)، إذ كان أول المهدرين بين المتساوين. وكانت أبرز نتائج الفيحان الذي بدأ الرماية بعمر العاشرة، حلوله ثالثاً في بطولة العالم 2018 في تشانغوون الكورية الجنوبية.

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