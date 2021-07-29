الامارات | قائد عام شرطة أبوظبي يكرّم القطاعات المتميزة في المجال الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عام شرطة أبوظبي يكرّم القطاعات المتميزة في المجال الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي القطاعات المتميزة في النشاط الرياضي، بعد انتهاء خطة الموسم 2020-2021 في شرطة أبوظبي المكونة من 21 مسابقة، مشيداً بما حققه الرياضيون من إنجازات متميزة في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية.

وقال المزروعي في تصريح صحافي: «نعتز بالإنجازات الرياضية التي تحققت من مختلف قطاعات شرطة أبوظبي، وقدمت صورة رياضية مشرفة»، مؤكداً تطلع القيادة العامة من خلال هذه النجاحات الرياضية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام في البطولات الرياضية المقبلة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالشأن الرياضي وسباقات الريادة والتميز.

وجرى خلال الحفل تكريم فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ لحصوله على المركز الأول (درع الرماية) في المجموع العام ببطولة الشيخ مبارك بن محمد للرماية والتي تضمنت 5 مسابقات في الرماية للرجال والسيدات، وفريق قطاع المهام الخاصة لحصوله على المركز الأول في المجموع العام وفوزه بدرع بطولة مدير عام شرطة أبوظبي والتي اشتملت على 11 مسابقة للرجال والسيدات، وفريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ لحصوله على درع قائد عام شرطة أبوظبي في المجموع العام لخطة النشاط الرياضي موسم 2020-2021 وهو مجموع جميع البطولات خلال الموسم الرياضي.

• التكريم جاء بعد انتهاء خطة الموسم 2020-2021 في شرطة أبوظبي المكونة من 21 مسابقة.

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