الامارات | الهولندية فليوتن تعود من حادث وتحقق الذهب

شكرا لقرائتكم خبر عن الهولندية فليوتن تعود من حادث وتحقق الذهب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت الهولندية أنيميك فان فليوتن، أمس، بالميدالية الذهبية لسباق الدراجات على الطرق، عكس عقارب الساعة لفردي السيدات، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وكانت فليوتن صاحبة الحادث الشهير حين تحطمت دراجتها وتعرضت لأضرار جسدية كبيرة هددت مسيرتها خلال أولمبياد ريو في 2016، لكن إصرارها جعلها تعود بقوة في طوكيو وتحقق الذهب.

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