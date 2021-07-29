أولمبياد طوكيو: الأميركية كايتي ليديكي تعوّض الخسارة أمام تيتموس

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طوكيو: تغيب نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز عن المسابقة الكاملة للفردي الخميس في أولمبياد طوكيو بعد يوم من انسحابها الصادم من مسابقة الفرق لأسباب نفسيّة، فيما عوّضت مواطنتها السبّاحة كايتي ليديكي خسارتها مرتين أمام الأسترالية أريارن تيتموس في 200 و400 م حرة، بإحرازها سباق 1500 م رافعة رصيدها إلى ست ذهبيات.

جمباز

وأعلن الإتحاد الأميركي للجمباز في بيان أنّه "بعد مزيد من التقييم الطبي، انسحبت سيمون بايلز من المسابقة الكاملة للفردي. نؤيّد بشدّة قرار سيمون ونشيد بشجاعتها في إعطاء الأولويّة لرفاهيّتها. شجاعتها، تظهر مرّة أخرى، سبب كونها نموذجًا يُحتذى به بالنسبة لكثيرين".

وأضاف الإتّحاد أنّ بايلز التي لم تخسر في المسابقة الكاملة منذ 2013 وتوصف بأنّها الأفضل في التاريخ "سيتمّ تقييمها يوميًا لتحديد مشاركتها من عدمها" وستحلّ بدلًا منها جايد كاري صاحبة المركز التاسع في التصفيات.

وكانت الأنظار موجّهة إلى بايلز كإحدى أبرز نجوم الألعاب، حيث كانت ابنة الـ24 عامًا تبحث عن رفع عدد ميداليّاتها الذهبية إلى تسع، لكنّها أقرّت بالضغوط "أشعر حقًّا بأنّ حمل العالم كلّه ملقى على كتفي أحيانًا".

وقالت الثلاثاء أنّها تحاول "طرد الشياطين" عندما تبدأ المنافسات "الصحة الذهنيّة. يجب أن أفعل ما هو مناسب لي وأن أركّز على صحتي الذهنيّة وألّا أعرّض صحتي وحياتي للخطر".

سجن أولمبي

وعبّر الرياضيّون الهولنديون المعزولون في غرفهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، أنّهم في "سجن أولمبي" ما دفعهم الى الإحتجاج للمطالبة بهواء نقي. واعتصم الرياضيّون للسماح لهم بالوقوف أمام نافذة مفتوحة لمدّة 15 دقيقة يوميًّا تحت المراقبة.

ومن بين 124358 اختبارًا خضع له الرياضيّون الأولمبيّون وطواقم الفرق هذا الشهر، تمَّ تأكيد 22 حالة إصابة بالفيروس فقط، وفقًا للّجنة المنظمة لطوكيو 2020، لكن هذا الرقم لا يشمل الإختبارات التي أجريت في المطارات.

سيطرة ليديكي

في السباحة، أنزلت تيتموس النجمة ليديكي عن عرشها في سباق 200 م حرة، لكن الأخيرة عوّضت في 1500 م. ألحقت تيتموس (20 عاما) ذهبيّتها بأخرى أحرزتها في 400 م حرة على حساب ليديكي أيضًا.

وقالت ابنة بريزبين التي تستعد لخوض سباق 800 م ضد ليديكي أيضًا والتتابع أربع مرات 200 م "مرهقة كثيرًا. كان سباقا قاسيًّا".

وعلى مسافتها المفضّلة، سيطرت ليديكي بعد 75 دقيقة على النسخة الأولى من سباق 1500 م حرّة للسيّدات في الألعاب.

وقالت ليديكي التي بكت عند حائط الوصول "سعيدة للحلول أولى وثانية مع (مواطنتها إريكا) ساليفان في أول سباق ميل للسيدات. ربما يحزن الناس تجاهي لأنّي لا أفوز بكل شيء، لكنّي أريدهم أن يقلقوا بشأن أمور أخرى في العالم، الناس التي تعاني".

وكانت ليديكي أحرزت أربع ذهبيّات وفضيّة في أولمبياد ريو الأخير وذهبيّة في لندن 2012.

سباحة

ولن يكون بمقدور الأميركي كايليب دريسل حصد سبع ذهبيّات في طوكيو، بعدما فضّل عدم خوض نهائي التتابع أربع مرات 200 م حرّة، لتحلّ بلاده رابعة في سباق أحرزته بريطانيا.

وحقّق المجري كريستوف ميلاك فوزًا صريحًا ونال ذهبيّة سباق 200 م فراشة محطّمًا الرقم الأولمبي للأميركي مايكل فيلبس.

وقال ميلاك بعد فوزه أنّه توتّر بسبب تمزّق بدلة السباحة الخاصة به قبل السباق ليضطرّ إلى تغييرها "تمزّقت قبل 10 دقائق من دخولي الحوض، في تلك اللّحظة عرفت أنّ الرقم (العالمي) قد تبخر. فقدت تركيزي ولم أستطع تحطيمه".

كرة سلّة

واكتسح المنتخب الأميركي لكرة السلّة نظيره الإيراني 120-66 خلال منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، في مباراة شهدت حدثًا استثنائيًّا بظهور "كيو"، لاعب كرة السلة الآلي الذي صمّمته شركة "تويوتا".

واحتفلت كرة السلة الثلاثيّة المدرجة للمرة الأولى على أمل جلب المزيد من الجماهير الشابّة، بميداليّتها الأولى مع سيّدات الولايات المتحدة.

رياضات مختلفة

ووصلت الركبي 7 إلى قمّتها، مع إحراز منتخب فيجي للرجال حامل اللّقب ذهبيّة اللّعبة على حساب نيوزيلندا 27-12.

وفيما بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أوّل عالميًّا ربع نهائي كرة المضرب، أعلن الإتحاد الدولي أنّه اعتبارًا من الخميس ستنطلق المباريات عند الساعة 15:00 في التوقيت المحلّي بدلًا من 11:00 بعد أن اشتكى اللّاعبون منذ بداية الدورة من الطقس الحار وطالب بعضهم بتأخير المباريات.

في كرة القدم، تأهّلت البرازيل حاملة اللّقب لتلاقي مصر في ربع النهائي، فيما خرجت ألمانيا الوصيفة وفرنسا، وفي الجمباز أحرز دايكي هاشيموتو المسابقة الكاملة المرموقة بعمر التاسعة عشرة.