شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28/ 7/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء، الموافق 28/ 7/ 2021 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها مصر تهزم أستراليا 2-0 وتتأهل لمواجهة البرازيل بدور الـ8 للأولمبياد، وكورونا يحرم مدرب أسوان من قيادة أبناء الجنوب أمام الأهلي.

مصر تهزم أستراليا 2-0 وتتأهل لمواجهة البرازيل بدور الـ8 للأولمبياد..فيديو

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل عن مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين وإسبانيا، لمواجهة البرازيل.

منتخب اليد يفوز على اليابان 33 / 29 فى أولمبياد طوكيو

نجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا فى الفوز على منتخب اليابان صاحب الأرض 33 /29 فى ثالث مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو 2020.

مصدر فى بيراميدز: الزمالك لم يفاوضنا لضم رمضان صبحى

كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز حقيقة ما يتردد حول موافقة الإدارة على رحيل رمضان صبحى جناح الفريق الكروى الأول، وانتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وإن اسم اللاعب ارتبط بالقلعة البيضاء بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، من أجل تدعيم صفوفه.

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي و البرازيل في اوليمبياد طوكيو

يواجه منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، منتخب البرازيل يوم السبت المقبل بتمام الساعة الثانية عشر ظهرا ،في دور الـ8 لاوليمبياد طوكيو بعد تاهل الفراعنة عن المجموعة الثالثة محتلاً المركز الثاني في مجموعته التي ضمت أسبانيا صاحبة المركز الأول و استراليا و الأرجنتين.

الزمالك يضم سليم العيسوى صانع ألعاب سبورتنج ومنتخب الشباب لفريق السلة

قامت إدارة نادي الزمالك، بإنهاء إجراءات ضم سليم العيسوى، صانع ألعاب نادي سبورتنج السكندرى ومنتخب الشباب، لصفوف فريق السلة لمدة موسم على سبيل الإعارة من النادي السكندري، لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة بقلعة ميت عقبة، دون كسر لائحة الحماية الخاصة باتحاد السلة التي ستطبق خلال الموسم القادم.

حازم إمام يبدأ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلى.. وإشادة بشيكابالا وحفنى

بدأ حازم إمام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد العضلي، وذلك على هامش مران اليوم، وأدى حازم إمام تدريبات بالركض حول الملعب، بعدما كان يخضع لتدريبات في صالة الجيمانزيوم خلال الأيام الماضية.

كورونا يحرم مدرب أسوان من قيادة أبناء الجنوب أمام الأهلي

أكد مصطفى أمين، المشرف العام على الكرة بنادي أسوان، أن أحمد مصطفى بيبو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان سيغيب عن الإدارة الفنية للفريق أمام النادى الأهلى نظرا لتعرضه للإصابة بأعراض فيروس كورونا ويخضع حاليا للعزل المنزلى، ويتلقى بروتوكول العلاج طبقا لوزارة الصحة تحت إشراف طبى كامل ومتابعة يومية ومستمرة من إدارة نادى أسوان للاطمئنان عليه.

محمد عادل حكما لمباراة الأهلى وأسوان فى الدورى

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلي وأسوان المقرر لها السابعة من مساء غد، الخميس، في بطولة الدوري إلى الحكم الدولى محمد عادل.

دجلة يشكو من غموض مصير مواجهة الأهلي بعد تأهل المنتخب الأولمبى

تسبب تأهل المنتخب الأولمبى لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو، فى حدوث ارتباكا كبير في صفوف وادى دجلة، لغموض مصير مواجهة الأهلي المقرر لها يوم 2 اغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

المصرى يتوصل لاتفاق مبدئى مع على ماهر للتجديد موسم آخر

توصل مسئولو المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية رئيس النادى لاتفاق مبدئى مع على ماهر المدير الفنى للفريق الكروى بالنادى، على التجديد وتوقيع عقد جديد يضمن استمرار ماهر مع الفريق البورسعيدي لمدة موسم جديد.