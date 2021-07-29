7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء، الموافق 28/ 7/ 2021 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها مصر تهزم أستراليا 2-0 وتتأهل لمواجهة البرازيل بدور الـ8 للأولمبياد، وكورونا يحرم مدرب أسوان من قيادة أبناء الجنوب أمام الأهلي.

مصر تهزم أستراليا 2-0 وتتأهل لمواجهة البرازيل بدور الـ8 للأولمبياد..فيديو

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل عن مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين وإسبانيا، لمواجهة البرازيل.

منتخب اليد يفوز على اليابان 33 / 29 فى أولمبياد طوكيو

نجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا فى الفوز على منتخب اليابان صاحب الأرض 33 /29 فى ثالث مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو 2020.

سيراميكا يكشف إصابة صالح جمعة بـ"قطع" فى وتر أكيلس

أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى لنادى سيراميكا، أن الفحص المبدئى للاعب صالح جمعة، يشير إلى تعرضه لإصابة بقطع فى وتر أكيلس.

حمدى فتحى فى قائمة الأهلى استعدادا لمواجهة أسوان

أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق، حتى مواجهة أسوان، مساء غد الخميس، ضمن لقاءات بطولة الدورى المصرى والمؤجلة من الجولة 17.

رسميا.. الاتحاد السكندرى يجدد عقد التوأم لمدة موسم

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، اتفاقه مع حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق، حيث تم تجديد تعاقدهم وكذلك جميع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى المعاون للجهاز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، وذلك لمدة موسم جديد.

كورونا يحرم مدرب أسوان من قيادة أبناء الجنوب أمام الأهلي

أكد مصطفى أمين، المشرف العام على الكرة بنادي أسوان، أن أحمد مصطفى بيبو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان سيغيب عن الإدارة الفنية للفريق أمام النادى الأهلى نظرا لتعرضه للإصابة بأعراض فيروس كورونا ويخضع حاليا للعزل المنزلى، ويتلقى بروتوكول العلاج طبقا لوزارة الصحة تحت إشراف طبى كامل ومتابعة يومية ومستمرة من إدارة نادى أسوان للاطمئنان عليه.

محمد عادل حكما لمباراة الأهلى وأسوان فى الدورى