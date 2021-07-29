شكرا لقرائتكم خبر عن "فلوس" مصطفى محمد تحسم صفقات الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو نادي الزمالك فى الوقت الحالي تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالتوازى مع التركيز التام في مسابقة الدوري المصري الممتاز الذى يطمح أبناء ميت عقبة فى حصد لقبها، ومن الموارد التي تعتمد عليها إدارة الزمالك لحسم صفقاتها قيمة بيع مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لجالاتا سراي التركي، حيث يحق لنادي الزمالك تقاضى 4 ملايين دولار بشكل فوري حال تفعيل جالاتا سراي لبند الشراء النهائي قبل نهاية العام الجاري.

وخرج مصطفى محمد، معارا، إلى جالاتا سراي في شهر يناير الماضي، وذلك لنهاية الموسم المقبل ويحق للنادي التركي شرائه النهائي مقابل تسديد 4 مليون دولار إلى نادي الزمالك وهي القيمة التي ستساهم في حسم صفقات الأبيض كأحد الموارد المتوقعة ويؤدى تؤخرها إلى تمهل الأبيض في صفقاته حيث يتم توفير الموارد المالية اللازمة لضم صفقات مميزة أو إبرامها عن طريق التبادل لتقليل حجم القيم المالية.

فيما كشف مصدر مطلع بنادى المصري البورسعيدي عن اجتماع مسئولي الزمالك فى الفترة الأخيرة للتفاوض حول صفقة انتقال كريم العراقي ظهير الفريق البورسعيدي إلى الزمالك، وشهد الاجتماع وصول متطلبات المصرى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليونا للموافقة على انتقال اللاعب إلى قلعة ميت عقبة، فى الموسم الجديد مع التفاوض من جانب الزمالك للاتفاق مع المصري أن تكون القيمة المالية للصفقة 15 مليون جنيه، موضحا أن المصري يرغب أيضًا فى ضم ثلاثي الزمالك محمد عبد السلام وأحمد عيد وياسين مرعي.

وأضاف المصدر، أن المصري يرغب فى ضم محمد عبد السلام مدافع الزمالك بشكل نهائي، مع استعارة أحمد عيد ظهير الفريق وياسين مرعي مدافع الفريق، مع تخفيض المقابل المالي للصفقة، حيث يتم شراء عبد السلام من الزمالك بمقابل مالي يتم تحديده مع مقابل مالي أيضًا لاستعارة الثنائي عيد وياسين مرعي أو الاكتفاء باستعارة واحد منهما من الزمالك.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة لإدارة نادي الزمالك لحسم الصفقات لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، وذلك بعدما طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تدعيم مراكز الظهير الأيمن والمدافع ولاعب الوسط وصانع الألعاب وراس الحرابة.