شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الصفقات المرشحة لتدعيم صفوف الأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي في تحديد احتياجاتهم من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الانتقالات الصيفية المقبلة، وسد العجز في بعض المراكز التي تحتاج للدعم، من أجل الاستمرار على المنافسة على تحقيق الألقاب المحلية والقارية.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، لاسيما مع بدء إدارة القلعة الحمراء مفاوضات رسمية مع عدد من اللاعبين في الوقت الحالي لحسم الأمور مع أنديتهم والحصول على خدمات هؤلاء اللاعبين.

ومن أهم اللاعبين المحليين الذي يرغب الأهلي في التعاقد معهم هو كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار إلى إنبي، والذي نجحت إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء في حسم الصفقة بشكل رسمي مقابل 15 مليون جنيه بخلاف 3 ملايين كمزايا إضافية، على أن يتم الإعلان عن الصفقة فور عودة اللاعب من اليابان رفقة المنتخب الأولمبي.

وقد يكون كريم فؤاد الصفقة المحلية الوحيدة التي يبرمها الأهلي في الميركاتو الصيفي، حيث يعد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز اللاعب المحلي الوحيد المطلوب في الأهلي من بعد لاعب النجوم، ولكن تمسك بيراميدز بخدماته ورفض بيعه للأهلي قد يحول دون انتقاله للقلعة الحمراء.

ومن المنتظر عودة الثلاثي المعار أحمد عبد القادر وأحمد ياسر ريان وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتهم لأنديتهم سموحة وسيراميكا والاتحاد السكندري على الترتيب، بينما لم يتحدد موقف محمد عبد المنعم المعار لسموحة من العودة أو استمراره في الإعارة.

كما يهتم الأهلي بالتعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي مثل الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من إعلان انتقاله للأهلي بعد وصول المفاوضات بين الناديين لمراحل متقدمة ويتبقى الاتفاق على الأمور المالية قبل حسم الصفقة بشكل رسمي.

ومن بين اللاعبين المرشحين لتدعيم الأهلي ثنائي جنوب إفريقيا بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي ونجكوبو لاعب كايزر تشيفز والمغربي سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي والأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، لكن الأقرب هو ضم لاعب جنوب إفريقي كما ذكر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في تصريحات إعلامية، وقد يكون أحد الثنائي تاو أو نجكوبو، لصعوبة التعاقد مع رحيمي وسيرينو بسبب مطالب أنديتهم المالية وكذلك التمسك ببقائهم ورفض رحيلهم.