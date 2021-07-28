شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 28 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الأربعاء الموافق 28 / 7 / 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها تعيين اليوناني أنجيلو مديرا فنيا لفريق السلة إلى جانب تلقى نادى الزمالك معلومات تؤكد انضمام التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأبيض، الذى أنهى علاقته رسميًا بالقلعة البيضاء، لتدريبات الدحيل القطرى فى سرية شديدة ودون إعلان الطرفان عن ذلك، ويرصد ”الخليج 365” أبرز أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 28 / 7 / 2021..

اليونانى "أنجيلو" مديرا فنيًا لفريق السلة بالزمالك لمدة موسم واحد

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب في التعاقد مع اليوناني فانجيلس أنجيلو لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في الموسم المقبل، ووقع المدرب اليوناني صاحب الـ58 عاما على عقود تدريب سلة الزمالك لمدة موسم واحد.

- الزمالك يتحقق من انضمام فرجانى ساسى لتدريبات الدحيل تمهيدا للشكوي

تلقى نادى الزمالك معلومات تؤكد انضمام التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق لتدريبات الدحيل القطرى فى سرية شديدة ودون إعلان الطرفان عن ذلك، ووفقا للمعلومة المتداولة داخل نادى الزمالك فأن فرجانى ساسى أنهى إجراءات انتقاله بشكل رسمى لنادى الدحيل لكن الأخير يؤجل الإعلان رسميا عن الصفقة انتظارا لانتهاء الموسم الكروى فى مصر حتى لا يكون طرفا فى الأزمة القائمة بين اللاعب والزمالك.

وقرر مسئولو الزمالك تقديم شكوى ضد أى نادى يعلن التعاقد مع فرجانى ساسى بداعى ضم اللاعب رغم امتداد عقده مع الزمالك لنهاية الموسم الكروى الحالى وانتهاء مسابقة الدورى وكأس مصر، وقرر مسئولو الزمالك التحقق من معلومة انضمام فرجانى ساسى لتدريبات الدحيل سرا وحال التأكد من ذلك سيتم تقديم شكوى رسمية ضد النادى القطرى مصحوبة بما يؤكد تواجد اللاعب مع الدحيل دون أذن الزمالك.

- المصرى يعلن ترحيبه بالتفاوض مع الأهلى والزمالك حول انتقال كريم العراقى

قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، إن إدارة النادى ليس لديها أى مانع فى التفاوض مع النادى الأهلي، حول انتقال أى لاعب من صفوف الفريق البورسعيدى إلى القلعة الحمراء أو الحصول على لاعبين من صفوف الأهلي، ردا على سؤاله حول مدى إمكانية التفاوض مع الفريق الأحمر حول انتقال كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى إلى الأهلى حال طلبه من قبل القلعة الحمراء.

وتابع عدنان حلبية، إنه لم تحدث أية مفاوضات من جانب الأهلى مع المصرى فى السنوات الأخيرة، مبديا ترحيبه بحدوث ذلك حال رغبة النادى الأهلى فى فتح باب التفاوض، مشددا إن مجلس إدارة النادى المصرى يأمل فى احتراف كريم العراقى حال وصول عرضا له، حيث قال إن إدارة النادى المصرى تضع دائمًا أمامها صورة الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وتأمل فى أن يكون هناك أكثر من لاعب مصرى محترف فى هذا المستوى المميز.

- جلسة قريبة بين الزمالك ومعروف يوسف .. اعرف السبب

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع النيجيرى معروف يوسف لاعب الفريق السابق والبنك الأهلى حاليا، للتفاوض حول قيمة مستحقاته المالية لدى النادي.

وحصل معروف يوسف على حكم من الاتحاد الدولى لكرة القدم، يؤكد أحقيته فى تقاضى 8 ملايين جنيه من الزمالك عبارة عن مستحقات مالية متأخرة للاعب.

وقرر مسئولو الزمالك الاجتماع مع معروف يوسف للتفاوض معه حول تخفيض المبلغ وتحديد طريقة السداد خلال المرحلة المقبلة، فى ظل صعوبة سداد 8 ملايين جنيه كاش للاعب فى الوقت الحالي.

- الزمالك يواجه عقوبة معروف يوسف بالاستئناف والمفاوضات

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، القيام بالاستئناف على العقوبة الصادرة من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم، والتى تؤكد أحقية النيجيرى معروف يوسف لاعب الفريق السابق والبنك الأهلى حاليا، بتقاضى 8 ملايين جنيه من القلعة البيضاء.

أوضح المصدر الزملكاوى أن النادى قرر الاستئناف على عقوبة معروف يوسف لضمان حقوقه وفى الوقت نفسه سيتم عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع اللاعب النيجيرى للتفاوض حول قيمة مستحقاته المالية لدى النادي.

- حازم إمام يبدأ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلى.. وإشادة بشيكابالا وحفنى

بدأ حازم إمام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإجهاد العضلي، وذلك على هامش مران اليوم، وأدى حازم إمام تدريبات بالركض حول الملعب، بعدما كان يخضع لتدريبات فى صالة الجيمانزيوم خلال الأيام الماضية.

وحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على متابعة حالة اللاعب مع الجهاز الطبي؛ من أجل الاطمئنان عليه، ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

- دونجا يضحى من أجل الزمالك وشيكابالا كلمة السر .. اعرف التفاصيل

يتمسك نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، بالانتقال لصفوف نادى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعدما أبدى النادى الأبيض رغبة قوية فى الحصول على خدمات اللاعب بعد رحيل التونسى فرجانى ساسي.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن دونجا يسعى لإنهاء صفقة انتقاله للقلعة البيضاء بأى شكل، موضحا أن اللاعب قرر التضحية والتنازل عن مستحقاته المالية لدى بيراميدز وتحمل جزء من قيمة صفقة انضمامه للزمالك لإتمامها.

- مصدر فى بيراميدز: الزمالك لم يفاوضنا لضم رمضان صبحى

كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز حقيقة ما يتردد حول موافقة الإدارة على رحيل رمضان صبحى جناح الفريق الكروى الأول، وانتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وإن اسم اللاعب ارتبط بالقلعة البيضاء بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، من أجل تدعيم صفوفه.

وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن إدارة الزمالك لم تدخل فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم فى بيراميدز من أجل ضم رمضان صبحى، كما أكد إنه لم يحدث أى مفاوضات شفهية حول الصفقة.

- كارتيرون يطلب ضم مهاجم سوبر للموافقة على رحيل أحداد

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك من إدارة النادى التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر فى حالة رحيل المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق.

وأكد كارتيرون لادارة النادى انه لا يمانع من رحيله عن الفريق بشرط التعاقد مع مهاجم اجنبى سوبر لتدعيم خط الهجوم مع التونسى سيف الجزيرى وهو المركز الذى يعانى منه الزمالك منذ رحيل مصطفى محمد فى يناير الماضى للاحتراف فى الدورى التركي، حيث أبدى كارتيرون موافقته المبدئية على رحيل احداد فى ظل عدم قناعته بمستواه ولكنه اشترط التعاقد مع مهاجم سوبر من خارج مصر.

- كارتيرون يتمسك بعودة مصطفى فتحى ويمنح الإدارة حرية تحديد مصير اوناجم

تمسك الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك بعودة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء فترة إعارته لنادى سموحة.

وشهدت الفترة الماضية تألق شديد لمصطفى فتحى مع سموحة منذ إعارته فى يناير الماضي، وهو ما جعل كارتيرون يتمسك بعودته لانهاء أزمة الهجوم التى يعانى منها الفريق وكذلك الإصابات والغيابات التى يتعرض لها لاعبو الخط الهجومى فى الزمالك، ورفض كارتيرون فكرة اعارة اللاعب مرة أخرى لأى نادى فى الموسم الجديد او الاستغناء عنه نهائيا، خاصة فى ظل العروض التى تلقاها مصطفى فتحى عقب تألقه مع سموحة.