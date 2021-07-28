شكرا لقرائتكم خبر عن يانكون يهنئ محمد الشناوى: فخور بك.. ولطفى وشوبير وحمزة: الله عليك يا أخطبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البلجيكى ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالنادى الأهلى، عن سعادته وفخره بالنجم محمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الحفاظ على نظافة شباكه وقيادته المنتخب للفوز على استراليا، بهدفين نظيفين، والتأهل لمواجة البرازيل، فى مباريات دور الثمانية من البطولة المقامة حاليا فى العاصمة اليابانية.

ونشر يانكون، صورة جمعته مع الشناوى، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "مبروك.. فخور بك".



ميشيل يانكون

كما حرص على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ثلاثى حراس المرمى بالقلعة الحمراء، على تهنئة الشناوى بالأداء المميز الذى ظهر به خلال مباريات دور المجموعات بالبطولة، حيث نشر لطفى صورة مع الشناوى، قائلا: "مبروك يا حبيبى"، فيما قال شوبير الابن: "شناوى يا كبير"، بينما قال حمزة علاء: "ما شاء الله عليك يا أخطبوط".



على لطفى

ويواجه منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، نظيره منتخب البرازيل، يوم السبت المقبل، بتمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، فى دور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020، بعد تأهل الفراعنة عن المجموعة الثالثة محتلاً المركز الثانى فى مجموعته التى ضمت أسبانيا صاحبة المركز الأول واستراليا والأرجنتين.



مصطفى شوبير

وحقق منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0، ويتأهل فى عن مجموعة الموت التى ضمت الأرجنتين وإسبانيا لمواجهة البرازيل، أحرز هدفى منتخب مصر الأوليمبى أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 44 و عمار حمدى فى الدقيقة 85.