شكرا لقرائتكم خبر عن اليونانى "أنجيلو" مديرا فنيًا لفريق السلة بالزمالك لمدة موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب في التعاقد مع اليوناني فانجيلس أنجيلو لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في الموسم المقبل، ووقع المدرب اليوناني صاحب الـ58 عاما على عقود تدريب سلة الزمالك لمدة موسم واحد.

وبدأ مدرب الزمالك الجديد مسيرته التدريبية في موسم 1996، وتولى تدريب العديد من الفرق، ومنها دينامو موسكو وأولمبياكوس وبروميثياس باتراس بي سي وأنادولوا أفيس التركي، وكانت آخر محطاته التدريبية فريق أيك أثينا اليوناني والذي حصد معه المركز الرابع بدوري الموسم الماضي.

وسبق له وأن توج بالعديد من الألقاب والبطولات وأبرزها كأس أوروبا في 2006 وكأس اليونان في 2011 وبطل اليوروليج في 2012، وبطل الدوري اليوناني في 2012.

قامت إدارة نادي الزمالك، بإنهاء إجراءات ضم سليم العيسوى، صانع ألعاب نادي سبورتنج السكندرى ومنتخب الشباب، لصفوف فريق السلة لمدة موسم على سبيل الإعارة من النادي السكندري، لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة بقلعة ميت عقبة، دون كسر لائحة الحماية الخاصة باتحاد السلة التي ستطبق خلال الموسم القادم.

وحقق الزمالك لقب دوري السوبر على حساب الاتحاد فى الموسم المنقضى، بينما جاء الجزيرة والأهلي في المركزي الثالث والرابع، وسبورتنج خامسا وسموحة سادسا.