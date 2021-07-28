شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 28 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى، اليوم الأربعاء الموافق 28 / 7 / 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، إعلان الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأحمر، قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق، حتى مواجهة أسوان، مساء غد الخميس، ضمن لقاءات مسابقة الدورى المصرى والمؤجلة من الجولة 17، وشهدت انضمام حمدى فتحى، للقائمة، ويرصد ”الخليج 365” أبرز أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 28 / 7 / 2021..

- حمدى فتحى فى قائمة الأهلى استعدادا لمواجهة أسوان

أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق، حتى مواجهة أسوان، مساء غد الخميس، ضمن لقاءات بطولة الدورى المصرى والمؤجلة من الجولة 17.

وجاءت قائمة الفريق كالتالى:

حراسة المرمى: على لطفى – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – رامى ربيعة – محمود وحيد – على معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – سعد سمير – محمود متولى.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حمدى فتحى – محمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: كهربا – مروان محسن – حسين الشحات – والتر بواليا – أجاى – محمد شريف.

- تفاصيل اجتماع سيد عبد الحفيظ مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة أسوان

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، جلسة مطولة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران الجماعى للأحمر، الذى أقيم بعد عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة أسوان غدًا الخميس فى الدورى الممتاز.

وقال عبد الحفيظ، إنه حرص على الاجتماع باللاعبين فى حضور الجهاز الفنى، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة من منافسات بطولة الدورى الممتاز والمباريات القوية التى تنتظر الأهلى فى رحلة الدفاع عن اللقب.

- المصرى يعلن ترحيبه بالتفاوض مع الأهلى والزمالك حول انتقال كريم العراقى

قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، إن إدارة النادى ليس لديها أى مانع فى التفاوض مع النادى الأهلي، حول انتقال أى لاعب من صفوف الفريق البورسعيدى إلى القلعة الحمراء أو الحصول على لاعبين من صفوف الأهلي، ردا على سؤاله حول مدى إمكانية التفاوض مع الفريق الأحمر حول انتقال كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى إلى الأهلى حال طلبه من قبل القلعة الحمراء.

وتابع عدنان حلبية، إنه لم تحدث أية مفاوضات من جانب الأهلى مع المصرى فى السنوات الأخيرة، مبديا ترحيبه بحدوث ذلك حال رغبة النادى الأهلى فى فتح باب التفاوض، مشددا إن مجلس إدارة النادى المصرى يأمل فى احتراف كريم العراقى حال وصول عرضا له، حيث قال إن إدارة النادى المصرى تضع دائمًا أمامها صورة الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وتأمل فى أن يكون هناك أكثر من لاعب مصرى محترف فى هذا المستوى المميز.

- عبد الحفيظ يطمئن على سداسى الأهلى فى المنتخب الأوليمبى بعد التأهل لدور الثمانية

أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، اتصالًا هاتفيًّا بمحمد الشناوى كابتن الفريق وحارس مرمى المنتخب الأوليمبى فى دورة الألعاب الأولمبية 2020 فى طوكيو.

وحرص مدير الكرة بالنادى الأهلى على إجراء الاتصال هاتفيًّا بـ«محمد الشناوي» حارس المنتخب الأوليمبي، لتهنئته وجميع لاعبى الأهلى بعد فوز المنتخب الأوليمبى على أستراليا ظهر اليوم الأربعاء والتأهل إلى دور الثمانية فى أوليمبياد طوكيو 2020.

وأشاد عبد الحفيظ فى اتصاله بأداء لاعبى المنتخب الأوليمبى والجهود التى بذلوها لتخطى الدور الأول والتأهل إلى دور الثمانية فى البطولة.

- محمد عادل حكما لمباراة الأهلى وأسوان فى الدورى

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلى وأسوان المقرر لها السابعة من مساء غد، الخميس، فى بطولة الدورى إلى الحكم الدولى محمد عادل.

ويختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم، الأربعاء، تدريباته استعداده لمباراة أسوان المقرر لها السابعة من مساء غداً، الخميس، فى بطولة الدوري، حيث يتدرب الفريق بملعب التتش بالجزيرة ثم يدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة القوية أمام أسوان والتى يتطلع فيها الأحمر للفوز.

- الأهلى عن تألق محمد الشناوى فى أوليمبياد طوكيو: سوبر شنو صمام الأمان

حرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على الإشادة بتألق حارس مرماها النجم محمد الشناوي، مع المنتخب الأوليمبى فى اوليمبياد طوكيو، وبالتحديد فى مباراة اليوم امام منتخب استراليا التى تألق فيها وانتهت بفوز المنتخب المصرى بثنائية نظيفة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر، صورة لكابتن فريقها عبر حسابها بموقع تويتر، وكتبت تغزلاً فى الشناوى: "سوبر شنو صمام الأمان".

- دجلة يشكو من غموض مصير مواجهة الأهلى بعد تأهل المنتخب الأولمبى

تسبب تأهل المنتخب الأولمبى لدور الثمانية فى أولمبياد طوكيو، فى حدوث ارتباكا كبير فى صفوف وادى دجلة، لغموض مصير مواجهة الأهلى المقرر لها يوم 2 اغسطس المقبل ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وقال محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق دجلة فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "علمنا من مصادر مقربة من اتحاد الكرة نية لجنة المسابقات تأجيل المباراة، اجريت عدة اتصالات بأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة لكنى لم اتوصل أليه، وما زال الغموض يحاصرنا".

- موسيمانى يستقر على منح الفرصة لوالتر بواليا لقيادة هجوم الاهلى أمام أسوان

استقر الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى على منح الفرصة للاعبه والتر بواليا لقيادة هجوم المارد الاحمر فى مباراة أسوان بالدورى وذلك بعد نجاجه فى تسجيل هدف الفوز للأهلى فى شباك الانتاج الحربى بالدقائق الاخيرة من عمر أخر مباراة خاضها بالدوري.

ويختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم ،الأربعاء، تدريباته استعداداه لمباراة أسوان المقرر لها السابعة من مساء غداً ،الخميس، فى بطولة الدورى حيث يتدرب الفريق بملعب التتش بالجزيرة ثم يدخل معسكرا مغلقا استعداداً للمباراة القوية أمام أسوان والتى يتطلع فيها الأحمر للفوز.

- تعرف على موقف رباعى الأهلى من تجديد عقودهم

رغم انشغال الأهلى بمبارياته فى الدورى ومحاولته حصد كل النقاط المتبقية من أجل تعزيز موقفه فى الحفاظ على اللقب، إلا أن الإدارة الحمراء تعكف على الانتهاء من تجديد عقود أكثر من لاعب قاربت عقودهم على الانتهاء وأبرزهم عمرو السولية وعلى معلول وصلاح محسن وجونيور أجايي.

وقطعت إدارة الأهلى شوطا كبيرا من المفاوضات مع الرباعى من أجل تجديد عقودهم فى الفترة القادمة بعد التوصل لاتفاق بشأن الأمور المالية فى عقود اللاعبين ويتبقى بعض الرتوش الأخيرة قبل الانتهاء من هذا الملف والإعلان عن تجديد عقود الرباعى سالف الذكر.

- كيف سيواجه اتحاد الكرة أزمة رفض الأهلى اللعب بدون سداسى المنتخب الاوليمبى ؟

يرفض مسئولو النادى الأهلى خوض أى مباريات فى بطولة الدورى المصرى بعد مواجهة أسوان غداً الخميس بدون لاعبى الأحمر فى المنتخب الأولمبي، وحقق منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لاوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل فى عن مجموعة الموت التى ضمت الأرجنتين و إسبانيا، لمواجهة البرازيل فى دور الستة عشر للبطولة ، أحرز هدفى منتخب مصر الأوليمبى أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 44 و عمار حمدى فى الدقيقة 85، وهو مايضع اتحاد الكرة فى أزمة صعبة تهدد مصير نهاية بطولة الدورى.

ويؤكد النادى الأهلى أن الاتفاق الذى تم مع اتحاد الكرة منذ فترة كان يقضى بأن يلعب الأهلى وجميع الأندية المصرية 3 مباريات فقط بدون لاعبى المنتخب الأولمبى المشارك حالياً فى أولمبياد طوكيو.