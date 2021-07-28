شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شريف دابو فى مباراة سيراميكا والطلائع الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض شريف دابو، لاعب وسط سيراميكا، لإصابة في الكاحل الأيسر، بعد 15 دقيقة من المباراة الودية التى خاضها الفريق مساء اليوم أمام طلائع الجيش، والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، إن التشخيص المبدئي لإصابة دابو يشير إلى تعرضه لالتواء في الكاحل، يغيب على إثره من 10 لـ 14 يومًا، ويخضع "دابو" لأشعة من أجل الأطمئنان عليه، وتحديد توقيت عودته لصفوف سيراميكا، في المرحلة المقبلة.

كما أكد الدكتور فريد رضوان أن الفحص المبدئى للاعب صالح جمعة، يشير إلى تعرضه لإصابة بقطع فى وتر أكيلس، وسقط صالح جمعة، لاعب خط وسط سيراميكا، من دون أى تدخل خلال ودية سيراميكا مع طلائع الجيش، وأثبت الفحص الظاهرى تعرضه لقطع فى وتر أكيلس، وتم نقله على الفور إلى إحدى مراكز الأشعة الطبية فى التجمع الخامس، لفحص اللاعب والتعرف على ملابسات الإصابة.