شكرا لقرائتكم خبر عن "اللجنة الأولمبية": فرص مصر أمام البرازيل متساوية.. والكل بيعمل حساب لمنتخب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذى للجنة الأولمبية، عن سعادته بعد حجز منتخب مصر الأوليمبي مقعده في الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2021، عقب الفوز على أستراليا في ختام دور المجموعات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة "DMC"، إن صعود المنتخب المصري على حساب الأرجنتين، إنجاز هائل جدًا، ومنتخبنا قوى جدًا واختيارات شوقي غريب، هامة وقوية، وفرقت كثيرًا مع الفريق.

وعن مواجهة منتخب البرازيل مع منتخب كرة القدم الأوليمبى، قال ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، :"الفرص متساوية مع البرازيل في المباراة المقبلة، ومصر لديها القدرة على المنافسة".

كما هنأ ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، منتخب اليد، قائلًا: "قدم مباراة قوية، وأى فريق بيعمل لمنتخب مصر حساب".