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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم الأربعاء، الموافق 28/ 7/ 2021 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها مصر تهزم أستراليا 2-0 وتتأهل لمواجهة البرازيل بدور الـ8 للأولمبياد، وكورونا يحرم مدرب أسوان من قيادة أبناء الجنوب أمام الأهلي.

مصر تهزم أستراليا 2-0 وتتأهل لمواجهة البرازيل بدور الـ8 للأولمبياد..فيديو

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