شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحدد موعد انطلاق ودية أبها السعودى فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الساعة السادسة من مساء غد الخميس، موعدا لمباراة الفريق الودية أمام أبها السعودي، التي ستقام على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويخوض الزمالك ثاني مبارياته الودية خلال معسكره ببرج العرب بعد مواجهة منتخب القسم الثاني والتي انتهت لصالح الفريق بسباعية دون رد ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

فيما حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التركيز على بعض التدريبات الفنية الخفيفة خلال تدريبات الفريق اليوم الأربعاء في ملعب التدريب بمعسكر برج العرب وقام كارتيرون وجهازه المعاون أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، بشرح بعض التعليمات الفنية للاعبين، لتنفيذها خلال التقسيمة التي خاضها الفريق.

وركز الجهاز الفني للزمالك خلال التقسيمة على التحدث مع اللاعبين لتنفيذ الدور الفني المطلوب من كل لاعب، والتركيز على منحهم التعليمات بضرورة الاعتماد على سلاح التسديدات، وسرعة نقل الكرة وفضل الفرنسي كارتيرون عدم زيادة الجرعة التدريبية خاصة أن الفريق يخوض مرانه على فترتين وذلك تجنبا لإصابة أحد اللاعبين.

وتألق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك فى التقسيمة التي أقيمت بالمران المسائى بتسجيل أكثر من هدف، ونال إشادة الجهاز الفني، بجانب تألق أيمن حفني صانع ألعاب الفريق، ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر.