شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الاتحاد السكندرى يجدد عقد التوأم لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، اتفاقه مع حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق، حيث تم تجديد تعاقدهم وكذلك جميع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى المعاون للجهاز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، وذلك لمدة موسم جديد.

وعقد رئيس النادي جلسة مع التوأم "حسن" عقب تفويضه من مجلس الإدارة بحضور حازم الرجال أمين الصندوق لإنهاء ملف التجديد، للاتفاق على كافة تفاصيل تجديد التعاقد، عقب إلتقاء الرغبتان من جانب مجلس الإدارة والتوأم على تجديد التعاقد لموسم جديد.

وقاد التوأم الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، واستطاعا أن يحوزا على ثقة جُموع جماهير الثغر من خلال العروض الطيبة والمتميزة التى أشاد بها الجميع خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري.

وأشاد محمد مصيلحى بتجديد التعاقد مع التوأم، وأشار إلى استقرارالقيادة الفنية في الموسم الجديد بأنه أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها الفريق خلال منافسات الموسم القادم، وأنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير الكرة.