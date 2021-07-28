حمدى فتحى فى قائمة الأهلى استعدادا لمواجهة أسوان

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق، حتى مواجهة أسوان، مساء غد الخميس، ضمن لقاءات بطولة الدورى المصرى والمؤجلة من الجولة 17.

وجاءت قائمة الفريق كالتالى:

حراسة المرمى: على لطفى – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – رامى ربيعة – محمود وحيد – على معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – سعد سمير – محمود متولى.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حمدى فتحى – محمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: كهربا – مروان محسن – حسين الشحات – والتر بواليا – أجاى – محمد شريف.

ويدخل الأهلى مباراة الغد أمام أسوان بهدف تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات فى مشوار الدفاع عن لقب بطولة الدورى الممتاز.

ودرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فريق أسوان خلال الأيام الماضية بعدما عكف محللو الاداء فى الأهلى على مشاهدة مباريات أسوان الأخيرة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الأسوانى لوضع خطة المباراة.

ويرغب فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على فريق أبناء الجنوب من أجل حصد كل النقاط في الدوري والمنافسة على استعادة صدارة الدوري من الزمالك وحصد الدرع السادس على التوالي والـ43 في تاريخه، لاسيما وأنه لا مجال لنزيف نقاط جديدة في المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق الأهلى مباراة أسوان مفتقدًا ستة لاعبين: هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن؛ بسبب وجودهم مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف، بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى بالدوري.

ونجح الأهلي فى الفوز على الإنتاج الحربى (3-2)، ليرفع رصيده للنقطة 55 فى المركز الثاني، ويواصل ملاحقة الزمالك متصدر المسابقة برصيد 61 نقطة، والذى لعب مباراتين أكثر.

ويواصل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للمارد الأحمر، الاعتماد على الحارس على لطفى بدلا من الشناوى، ورامى ربيعة بدلا من أكرم توفيق فى مركز الظهير الأيمن والنيجيرى جونيور أجايى لتعويض صلاح محسن.