رسميًا.. الزمالك يُعين اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرًا فنيًا لفريق السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك، تعقد اللجنة المكلفة بإدارته برئاسة حسين لبيب في التعاقد مع اليوناني فانجيلس أنجيلو لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في الموسم المقبل.

ووقع المدرب اليوناني صاحب الـ58 عامًا، بحسب بيان رسمي صادر عن الزمالك، اليوم الأربعاء، على عقود تدريب سلة الزمالك لمدة موسم واحد.

وبدأ مدرب الزمالك الجديد مسيرته التدريبية في موسم 1996، وتولى تدريب العديد من الفرق، ومنها دينامو موسكو وأولمبياكوس وبروميثياس باتراس بي سي وأنادولوا أفيس التركي، وكانت آخر محطاته التدريبية فريق أيك أثينا اليوناني، والذي حصد معه المركز الرابع بدوري الموسم الماضي.

وسبق له وأن توج بالعديد من الألقاب والبطولات وأبرزها كأس أوروبا في 2006 وكأس اليونان في 2011 وبطل اليوروليج في 2012، وبطل الدوري اليوناني في 2012.