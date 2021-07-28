بالمواعيد.. جدول منافسات مصر يوم الخميس في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يشهد فجر الخميس عدد من المنافسات لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 في رياضات مختلفة في منافسات الأولمبياد.

ويأتي جدول منافسات مصر في الأولمبياد يوم الخميس كالتالي:

2 فجراً.. الرماية (حفرة سيدات).. ماجي العشماوي.

2:50 فجراً.. الرماية (حفرة رجال).. عبد العزيز محيلبة وأحمد زاهر.

3:50 فجراً.. السلاح (منافسات الشيش).. فريق السيدات ضد فريق اللجنة الأولمبية الروسية.

4 فجراً.. جودو (دور الـ32 رجال وزن تحت 100 كجم).. رمضان درويش ضد شاه حسين شاه بطل باكستان.

4:50 فجراً.. تجديف (نصف نهائي فردي سكيف المجموعة c/d).. عبد الخالق البنا.

5:05 فجراً.. شراع (فردي ليزر رجال - السباق السابع والثامن).. علي بدوي.

5:15 فجراً.. شراع (فردي ليزر سيدات - السباق السابع والثامن).. خلود منسي.

11:51 ظهراً.. الملاكمة (دور الـ16 رجال وزن فوق 91 كيلو جرام).. يسري رزق ضد كامشيبيك كونكاباييف بطل كازاخستان.

12:50 ظهراً.. السباحة (سباق 100 متر فراشة رجال).. يوسف رمضان.