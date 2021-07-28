الاتحاد السكندري يجدد عقد حسام وإبراهيم حسن لمدة موسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم حسن

أعلن الاتحاد السكندري، عن تجديد عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن، لمدة حسن، ليستكملا مسيرتهما في قيادة الفريق.

واستقر الفريق السكندري برئاسة محمد مصيلحي، على استمرار التؤام في تدريب زعيم الثغر، لمدة موسم آخر.

وأشار النادي السكندري في بيانه، إلى أنه تم الاستقرار على تجديد تعاقد جميع أعضاء الجهاز الفنى و الإدارى و الطبى المعاون للجهاز لقيادة الفريق خلال الموسم القادم 2021-2022.

وكان التوأم حسام وإبراهيم حسن توليا قيادة الفريق السكندري مطلع هذا الموسم.

وتعد هذه هي الولاية الثانية للتوأم مع الاتحاد بعد الفترة الأولى في عام 2014.

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة.