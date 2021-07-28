سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة صالح جمعة بقطع في وتر أكيليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أعلن فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن الفحص المبدئي للاعب صالح جمعة، يشير إلى تعرضه لإصابة بقطع في وتر أكيليس.

وأوضح رضوان، في تصريحات رسمية، أن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجي والتأهيلي المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.

وسقط صالح جمعة، لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا، من دون أي تدخل خلال ودية سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، والتي انتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف واحد.

وأثبت الفحص الظاهري تعرضه لقطع في وتر أكيليس، وتم نقله على الفور إلى إحدى مراكز الآشعة الطبية في التجمع الخامس، لفحص اللاعب والتعرف على ملابسات الإصابة.