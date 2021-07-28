مصدر لمصراوي: طلائع الجيش يقترب من الكونفيدرالية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أن نادي طلائع الجيش بات قريباً من المشاركة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "طلائع الجيش بات قريباً لتمثيل مصر في الكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل بعد اقتراب تأجيل بعض مباريات الدوري بسبب المنتخب الأولمبي".

وأضاف "الموسم الماضي بسبب تأخر انتهاء منافسات كأس مصر شارك المقاولون العرب بسبب تواجده بالمركز الرابع".

وتابع "طلائع الجيش هو وصيف كأس مصر الأخير، والأهلي كونه سيشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل، وبالتالي سنرسل إسم طلائع الجيش لكاف".

واختتم "الأهلي والزمالك سيتم إرسال أسمائهما للمشاركة في دوري الأبطال، وبيراميدز وطلائع الجيش، هناك ترحيل في بعض المباريات سيتم بسبب تأهل المنتخب الأولمبي وبالتالي نهاية الموسم ستتأخر".

وأعلنت اللجنة التنفيذية، انطلاق مسابقات الأندية لموسم 2021-2022 يوم 10 سبتمر، على أن تقام قرعة الأدوار التمهيدية يوم 15 أغسطس على أقصى تقدير.