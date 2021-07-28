موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق لمباراة أسوان في الدوري.
ويستعد الأهلي لملاقاة أسوان مساء الخميس ضمن مباراة مؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وشهدت القائمة عودة حمدي فتحي، وغياب محمد هاني بسبب تراكم البطاقات.
حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وسعد سمير وعلي معلول.
خط الوسط: محمود عبدالمنعم "كهربا" وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي وحمدي فتحي.
خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.