بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد ضمن تحضيرات الموسم الجديد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد ضمن تحضيرات الشياطين الحمر للموسم الجديد 2021-22، في إحدي مباريات اليوم الاربعاء 28 يوليو 2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد الودية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد على القناة الرسمية للنادي على يوتيوب، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لآحداث اللقاء.

يخوض مانشستر يونايتد ثالث مبارياته الودية ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2021-22 عندما يستضيف الصاعد حديثًا للبريميرليج “برينتفورد” على ملعب أولد ترافورد.

ويدخل مانشستر مباراة اليوم بعدما تعرض لهزيمة قاسية امام كوينز بارك رينجرز بنتيجة 4-2 يوم 24-7-2021، وكان الشياطين قد حققوا الفوز في المباراة الودية الأولى أمام ديربي كاونتي بنتيجة 2-1 يوم 18 يوليو الجاري.

ومن المقرر ان يلعب مانشستر يونايتد مباراتين وديتين أمام كلا من فريق التشامبيونشيب “بريستون نورث ايند”، يوم السبت 31 يوليو الجاري، قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة إيفرتون يوم 7 أغسطس المقبل.

على ان يعود مانشستر يونايتد إلى المواجهات الرسمية يوم السبت 14 أغسطس، بمواجهة ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد في ديربي بينينز ضمن الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 2-1 برينتفورد

مباراة ودية

ملعب أولد ترافورد

جارية الآن

اهداف المباراة

الدقيقة 12 | هدف تقدم مانشستر يونايتد عن طريق “أنتوني إلانجا”

الدقيقة 20 | هدف تعادل برينتفورد عن طريق “شاندون بابتيست”

الدقيقة 50 | هدف مانشستر يونايتد عن طريق “أندرياس بيريرا”