تعرف على جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على استراليا في المباراة التي جمعتهم ضهر اليوم الاربعاء 28 يوليو 2021 على ملعب مياجي بمدينة ريف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات.

تأهل منتخب مصر الأولمبي صحبة نظيره الإسباني إلى الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوز الأول 2-صفر على أستراليا وتعادل الثاني مع الأرجنتين 1-1.

وخطف منتخب “الفراعنة” بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بهدفي أحمد ياسر ريان (44)، وعمار حمدي (85) اللذين منحاه الفوز الأول في المجموعة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنتيني الذي تعادل مع إسبانيا 1-1.

وبالتالي، ضرب منتخب مصر الأولمبي موعداً في ربع النهائي يوم السبت المقبل مع البرازيل التي تصدرت المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، أمام ساحل العاج مع خمس نقاط من فوز وتعادلين، مقابل 4 نقاط لألمانيا من فوز يتيم وتعادل وخسارة.

سجل المنتخب المصري أول أهدافه في المباراة وفي البطولة في الدقيقة 44 بعد هجمة سريعة بدأت بتمريرة من طاهر محمد إلى رمضان صبحي الذي راوغ ببراعة ومرر إلى ريان الذي سدد الكرة في المرمى.

وأنهى المصريون السجال في الدقيقة 85، بعد هجمة مرتدة سريعة قادها ناصر منسي ببراعة وراوغ وسدد بين يدي الحارس وارتدت لحمدي الذي أودعها في المرمى الخالي.

وحصل الشناوي على أفضل لاعب في مواجهة أستراليا، مثلما حصل عليها في المباراة الأولى أمام إسبانيا، إذ نجح في التصدى لـ5 تسديدات على مرماه من اصل 5، منهم تسديدتين داخل منطقة الجزاء، وتصدى لـ9 تسديدات من أصل 10 خلال البطولة حسبما ورد بموقع SofaScore.

جدول ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على استراليا

1- منتخب اسبانيا – 5 نقاط (له 2 وعلية 1)

2- منتخب مصر – 4 نقاط (له 2 وعليه 1)

3- منتخب الارجنتين – 4 نقاط (له 2 وعليه 3)

4- منتخب استراليا – 3 نقاط (له 2 وعليه 3)