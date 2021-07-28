الميركاتو الصيفي 2021 | التونسي ياسين مرياح ثالث أجنبي في صفوف العين الإماراتي

كشف نادي العين الإماراتي صباح اليوم الأربعاء، عن اللاعب الأجنبي الثالث في قائمة “الزعيم”، وذلك من خلال تقديم المدافع الدولي التونسي “ياسين مرياح“، (28 عاماً)، رسمياً عبر حسابات النادي وموقعه على شبكة الانترنت، بعقد يمتد حتى 2023.

وقال المشرف على الفريق الأول بنادي العين “عبدالله علي” عن صفقة مرياح إن المدافع الدولي التونسي إضافة مهمة لتعزيز منظومة العين الدفاعية، لما يتمتع به من مقدرات عالية وخبرة دولية كبيرة، وحضور رائع وشخصية مميزة داخل وخارج الملعب.

وأوضح عبد الله علي: “المؤكد أن اللاعب ياسين مرياح، لن يكون غريباً عن العين، الذي لعب له كوكبة من نجوم كرة القدم التونسية والذين نجحوا في معانقة المجد مع “الزعيم”، كمحيي الدين هبيطة وحمادي العقربي واسكندر السويح، ونتمنى له وزملائه التوفيق مع الفريق خلال مشوار التحدي في الموسم الجديد.”

وأعرب بدوره “ياسين مرياح” في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزعيم العيناوي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف العين، وأضاف “أدرك جيداً أن الانتماء للأندية الكبيرة يتطلب مضاعفة الجهود وإظهار روح القتال والتحدي في الدفاع عن الشعار “.

وأكمل ” سأبذل قصارى جهدي من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف المحددة من قبل إدارة النادي لإرضاء القاعدة الجماهيرية العريضة التي يتمتع بها “الزعيم” كبير الأندية الإماراتية”.

وأردف قائلاً “أشكر الظروف التي جعلت من تجربتي الخليجية الأولى مع العين، أحد أفضل أندية كرة القدم الآسيوية، والذي ارتدى شعاره عدد من نجوم كرة القدم التونسية، وأتطلع إلى المضي على نهجهم ولن أذيع سراً إن قلت لكم بأنني متحفز للدفاع عن شعار العين، وأسأل الله العلي القدير لي ولهم التوفيق في تحقيق أهداف نادينا وطموحات الجماهير العيناوية الكبيرة.”

من هو ياسين مرياح صفقة نادي العين الإماراتي الجديدة؟

ولد ياسين مرياح في منطقة “معتمدية أريانة” التونسية الواقعة، شمال غرب العاصمة تونس، يوم 2 يوليو 1993، ولمع نجمه منذ الصغر مع فريق المحلي أريانه، قبل أن ينتقل في الميركاتو الصيفي 2013 إلى نادي النجم الرياضي بالمتلوي المنتمي لدوري الدرجة الأولى.

تألق مرياح مع ناديه الجديد عندما بلغ العشرين من عمره، جعله وقتها هدفاً لعدة أندية كبيرة في تونس، غير أن نادي الصفاقسي تمكن من التعاقد معه في الميركاتو الصيفي 2014 ليستمر مع النادي إلى غاية صيف 2018، ويحصل معه على الشارة الدولية باللعب للمنتخب التونسي الأول.

وفي موسم 2018/2019، خاض مرياح تجربة الاحتراف الخارجي بالانضمام لأكبر أندية الدوري اليوناني “أولامبياكوس”، وانتقل منه على سبيل الإعارة إلى تجربة أخرى في الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا في موسم 2019/2020.

لعب ياسين مرياح لنادي “لتشايكور ريزه سبور” التركي في الموسم الماضي 2020/2021 معاراً من أولامبياكوس، قبل أن ينضم رسمياً إلى العين قادماً من العملاق اليوناني.