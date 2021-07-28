تعرف على موعد مباراة مصر والبرازيل في ربع النهائي بأولمبياد طوكيو٢٠٢٠

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت اليوم الأربعاء 28 يوليو بشكل رسمي، منافسات دور المجموعات لكرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي، في أولمبياد طوكيو 2020، كل من منتخب مصر وإسبانيا والبرازيل وساحل العاج واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

وفيما يلي مواعيد ومواجهات الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2020:

تنطلق مباريات الدور ربع النهائي، يوم السبت 31 يوليو المقبل، في المواعيد التالية:

إسبانيا × ساحل العاج (10 صباحا بتوقيت القاهرة)

اليابان × نيوزيلندا (11 صباحا بتوقيت القاهرة)

البرازيل × مصر (12 مساءا بتوقيت القاهرة)

كوريا الجنوبية × المكسيك (1 مساءا بتوقيت القاهرة)

وضمن منتخب مصر تأهله إلى الدور ربع النهائي، بعد تغلبه على نظيره الأسترالي بهدفين نظيفين، ليضمن المركز الثاني في مجموعته خلف إسبانيا، بفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين