شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يكشف إصابة صالح جمعة بـ"قطع" فى وتر أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى لنادى سيراميكا، أن الفحص المبدئى للاعب صالح جمعة، يشير إلى تعرضه لإصابة بقطع فى وتر أكيلس.

وسقط صالح جمعة، لاعب خط وسط سيراميكا، من دون أى تدخل خلال ودية سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، والتى انتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف واحد، وأثبت الفحص الظاهرى تعرضه لقطع فى وتر أكيلس، وتم نقله على الفور إلى إحدى مراكز الأشعة الطبية فى التجمع الخامس، لفحص اللاعب والتعرف على ملابسات الإصابة.

وقال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى، إن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما سوف تحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.

وتعرض سيراميكا للخسارة من طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الودى الذى أقيم عصر اليوم على ستاد جهاز الرياضة، وسجل هدفى الطلائع إبراهيما كونيه ومحمد شحاته فى لقاء قوى فنيا وبدنيا، حرص خلاله بسيونى على تجهيز لاعبيه استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض طلائع الجيش مباراتين وديتين أمام البنك الاهلى غدا ثم أمام مصر المقاصة الجمعة المقبلة، ونجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، أحرزه ناصر منسى مهاجم الفريق فى الدقيقة 88، فى المباراة التى جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز وقفز الطلائع إلى المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا.