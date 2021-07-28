شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال بعد التأهل لمواجهة البرازيل: أداء رائع ومستمرون فى القتال للنهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أسامة جلال، مدافع منتخب مصر الأوليمبى، عن سعادته بالتأهل إلى الدور الثانى من بطولة أولمبياد طوكيو، بعد الفوز على أستراليا، بهدفين دون رد، والتأهل لمواجهة البرازيل، فى دور الثمانية، مؤكدا أنه وزملائه مستمرون فى القتال حتى النهاية.

ونشر جلال، صورة له أثناء اللقاء، صحبها بتعليق: "يا لها من ليلة! أداء رائع من الأولاد والتأهل إلى الجولة التالية، سنستمر فى القتال حتى النهاية".





ويواجه منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، نظيره منتخب البرازيل، يوم السبت المقبل، بتمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، فى دور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020، بعد تأهل الفراعنة عن المجموعة الثالثة محتلاً المركز الثانى فى مجموعته التى ضمت أسبانيا صاحبة المركز الأول واستراليا والأرجنتين.

وحقق منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0، ويتأهل فى عن مجموعة الموت التى ضمت الأرجنتين وإسبانيا لمواجهة البرازيل، أحرز هدفى منتخب مصر الأوليمبى أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 44 و عمار حمدى فى الدقيقة 85.