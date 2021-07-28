شكرا لقرائتكم خبر عن الانتاج الحربى يتعادل 1/1 وديا مع انبى استعدادا لمواجهة أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإنتاج الحربى، بقيادة أحمد كشرى، مع نظيره أنبى بهدف لكل فريق فى اللقاء الودى الذى جمعهما باستاد بتروسبورت، فى إطار استعداد الإنتاج لمواجهة أسوان المقرر لها السابعة مساء الجمعة 6 أغسطس المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج صفحة مباراة الأهلى التى خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت القاتل من المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز الهدف الأول للأهلى التونسى على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 37 احتسبها محمد معروف حكم المباراة ضد أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربى، وأضاف حسين الشحات ووالتر بواليا الهدفين الثانى والثالث للأحمر، بينما أحرز هدفى الإنتاج الحربى محمد طارق أبو العز ومصطفى البدرى، ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 55 نقطة فى المركز الثانى بالدورى، بينما تجمد رصيد العجلات الحربية عند 19 نقطة فى المركز الأخير.

وشهدت المباراة سيناريوهات صادمة للأهلي، بعدما استقبل هدفين من الإنتاج الحربي، مستغلا المساحات الشاسعة وغياب التركيز بين لاعبى الأهلى والإرهاق البدنى الذى ضرب صفوف الفريق الأحمر، حيث نجح مصطفى البدرى ومحمد طارق أبو العز فى إحراج الفريق الأحمر.

وخاطر موسيمانى بكل أوراقه الهجومية وسحب ثنائى قلب الدفاع بدر بانون وأيمن أشرف واعتمد على الثنائى ياسر إبراهيم وأليو ديانج، ولعب برباعى هجومى هم مروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا ومعهم على معلول من الجبهة اليسرى لإرسال الكرات العرضية وهى ما أتت بثمارها فى كرة الهدف الثالث وهدف الفوز القاتل فى المباراة.