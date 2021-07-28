شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفوز على سيراميكا 1/2 وديا استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، نتائجه المتميزة فى مبارياته الودية بعدما حقق الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم عصر اليوم على ستاد جهاز الرياضة، وسجل هدفى الطلائع إبراهيما كونيه ومحمد شحاته فى لقاء قوى فنيا وبدنيا، حرص خلاله بسيونى على تجهيز لاعبيه استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض طلائع الجيش مباراتين وديتين أمام البنك الاهلى غدا ثم أمام مصر المقاصة الجمعة المقبلة، ونجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، أحرزه ناصر منسى مهاجم الفريق فى الدقيقة 88، فى المباراة التى جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وقفز الطلائع إلى المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا.

فى سياق آخر، يرى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن فكرة إقامة دورى المجموعتين فى الموسم الجديد، هو أمر مرفوض تماما ولا يحقق العدالة الكروية ويؤثر على قوة المسابقة، وقال عبد الحميد بسيونى فى تصريحات لإذاعة أون سبورت: لا أوافق على دورى المجموعتين، وهذا الأمر عرض علينا الموسم الماضي، ولكن العدالة فى الدورى هى مباريات الذهاب والإياب ومن حقى أن أواجه كل الفرق، قد أقع فى مجموعة غير متكافئة، عندما تكون العدالة كاملة تكون كل النتائج على حق.

وأضاف: لعبت دورى المجموعتين فى سنة من السنين، وكان من المفترض هبوط خمس فرق فى ذلك الموسم، وكان دورى متراجع على المستوى الفنى فى موسم 2013، أنت تختصر الوقت ولكن المسابقة تكون ضعيفة وعودة هذا الطرح أمر مرفوض.

وعن تطور مستوى الطلائع قال بسيونى: الناس كلها راهنت على فشل طلائع الجيش هذا الموسم بعد خسارته 18 نقطة، ولكننا غيرنا كل المفاهيم والطلائع أصبح من الفرق التى تخشى جميع الفرق مواجهته.

واصل متحدثاً عن تأجيل مسابقة الدورى وفقاً لظروف المنتخب الأولمبى: يهمنا تأهل المنتخب فى المقام الأول، وثانياً نساند الدولة فى أى شئ نحن نمر بظروف صعبة، وتحملنا اللعب فى وقت ذروة كورونا، واستكمال الدورى مهم جداً، بالتأكيد انتهاؤه فى أغسطس سيؤثر على الدورى الجديد، ولكن الظروف صعبة.