شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع سيد عبد الحفيظ مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، جلسة مطولة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران الجماعى للأحمر، الذى أقيم بعد عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة أسوان غدًا الخميس فى الدورى الممتاز.

وقال عبد الحفيظ، إنه حرص على الاجتماع باللاعبين فى حضور الجهاز الفنى، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة من منافسات بطولة الدورى الممتاز والمباريات القوية التى تنتظر الأهلى فى رحلة الدفاع عن اللقب.

وأضاف مدير الكرة، أنه شدد على جميع اللاعبين بضرورة التركيز والقتال من أول دقيقة لآخر دقيقة فى جميع المباريات المقبلة للفريق، بداية من مباراة الغد أمام أسوان، نظرًا لما تمثله كل المباريات من أهمية قصوى فى مشوار الأهلى للدفاع عن لقب الدوري.

وأشار عبد الحفيظ فى اجتماعه باللاعبين إلى ثقته فى إمكاناتهم وقدرتهم على حسم الأمور، والسعى بقوة لتحقيق الفوز فى كل مباراة يخوضها الأهلى فى الدورى خلال الفترة المقبلة.

ودرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، فريق أسوان خلال الأيام الماضية بعدما عكف محللو الأداء فى الأهلى على مشاهدة مباريات أسوان الأخيرة بالدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الأسوانى لوضع خطة المباراة.

ويرغب فريق الأهلى فى تحقيق الانتصار على فريق أبناء الجنوب من أجل حصد كل النقاط فى الدورى والمنافسة على استعادة صدارة الدورى من الزمالك وحصد الدرع السادس على التوالى والـ43 فى تاريخه، لاسيما وأنه لا مجال لنزيف نقاط جديدة فى المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل فريق الأهلى مباراة أسوان مفتقدًا ستة لاعبين: هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن؛ بسبب وجودهم مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف، بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى بالدوري.

ونجح الأهلي فى الفوز على الإنتاج الحربى (3-2)، ليرفع رصيده للنقطة 55 فى المركز الثاني، ويواصل ملاحقة الزمالك متصدر المسابقة برصيد 61 نقطة، والذى لعب مباراتين أكثر.

ويواصل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للمارد الأحمر، الاعتماد على الحارس على لطفى بدلا من الشناوى، ورامى ربيعة بدلا من أكرم توفيق فى مركز الظهير الأيمن والنيجيرى جونيور أجايى لتعويض صلاح محسن.