شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن ترحيبه بالتفاوض مع الأهلي والزمالك حول انتقال كريم العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدى، إن إدارة النادي ليس لديها أي مانع في التفاوض مع النادي الأهلي، حول انتقال أي لاعب من صفوف الفريق البورسعيدى إلى القلعة الحمراء أو الحصول على لاعبين من صفوف الأهلي، ردا على سؤاله حول مدى إمكانية التفاوض مع الفريق الأحمر حول انتقال كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى إلى الأهلى حال طلبه من قبل القلعة الحمراء.

وتابع عدنان حلبية، إنه لم تحدث أية مفاوضات من جانب الأهلي مع المصري في السنوات الأخيرة، مبديا ترحيبه بحدوث ذلك حال رغبة النادي الأهلي في فتح باب التفاوض، مشددا إن مجلس إدارة النادي المصري يأمل في احتراف كريم العراقي حال وصول عرضا له، حيث قال إن إدارة النادي المصري تضع دائمًا أمامها صورة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وتأمل في أن يكون هناك أكثر من لاعب مصري محترف في هذا المستوى المميز.

وشدد عضو مجلس إدارة المصري، على أن علاقة النادي البورسعيدي بالزمالك، جيدة، ردا على إمكانية التفاوض حول انتقال اللاعب إلى الزمالك من عدمه، مؤكدا أن النادي يعمل حول المفاوضات بخصوص استقدام لاعبين أو التجديد للاعبين ولكن التركيز الأساسي في الوقت الحالي حول إنهاء بطولة الدوري الممتاز في مركز مؤهل للمشاركة في البطولات الإفريقية.

فيما يخص تجديد على ماهر، المدير الفني للمصري، لعقده مع النادي البورسعيدي قال حلبية فى تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "نعمل على التجديد لعلي ماهر وسياستنا في النادي التجديد موسم بموسم".