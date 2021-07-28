الامارات | مدرب منتخب الإمارات للسباحة يشكر أحمد بن راشد على مبادرة دعم المطروشي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الإمارات للسباحة يشكر أحمد بن راشد على مبادرة دعم المطروشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه مدرب المنتخب الوطني للسباحة مروان الحتاوي بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، على توجيه سموه إدارة النادي بوضع برنامج إعداد متكامل لسباح المنتخب الوطني يوسف المطروشي، وتكريمه تقديراً لإصراره على تحقيق الإنجاز في مشاركته بأولمبياد طوكيو 2020.

وشارك المطروشي (19 عاماً) في الجولة الثالثة لسباق 100 متر سباحة حرة، وسجل زمناً قدره 51:50 ثانية، ضمن الفئة التي تضمنت تسع جولات، بإجمالي 70 سبّاحاً، ليخرج المطروشي من دور التصفيات، حيث صعد أفضل 16 سبّاحاً إلى الدور نصف النهائي.

وقال الحتاوي في تصريحات صحافية من طوكيو: "من المهم دعم المطروشي خلال المرحلة المقبلة، ومنحه الثقة المنشودة في مراحل مبكرة من عمره، مشيراً إلى أن ذلك يجعله يدرك قيمة المشاركة في مثل هذه المحافل الكبرى"، مشيراً إلى أن "التركيز الآن ينصب على الجاهزية للظهور بالصورة المطلوبة ببطولة العالم في أبوظبي ديسمبر المقبل وكذلك البطولة الخليجية والعربية".

وأعرب الحتاوي عن تقديره وامتنانه للجنة الأولمبية الوطنية للجهود المبذولة لإنجاح مشاركة كل الرياضيين في الحدث الأولمبي بطوكيو رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها العالم، كما توجه بالشكر إلى نادي الوصل الرياضي لاهتمامه ودعمه لرياضة السباحة من خلال توفير جهاز فني وإداري ذو كفاءة عالية وإلى كافة السبّاحين الموجودين بنادي الوصل على التماسك والعمل بروح الفريق الواحد، والشكر موصول كذلك لاتحاد السباحة لإتاحة الفرصة ليوسف المطروشي من أجل المشاركة بهذا المحفل.

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