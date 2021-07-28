برشلونة يستبعد إلياكس موريبا من رحلة ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بسبب تعنته في ملف تجديد عقده، ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أمس، أن برشلونة سيتخذ إجراء جديدا تجاه لاعبه الشاب إلياكس موريبا.

ويتمسك موريبا (18 عاما) بوجود ضمانات لمشاركته أساسيا مع برشلونة من أجل تجديد عقده، علما بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2022.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن برشلونة سيستبعد موريبا من رحلة الفريق الأول إلى ألمانيا، والتي انطلقت ظهر أمس.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة سيطير إلى ألمانيا عقب الجلسة الصباحية التي سيعقدها رونالد كومان مع الفريق، ولن يكون موريبا ضمن قائمة اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي وموريبا عملا خلال الساعات الماضية على محاولة التوصل لاتفاق، حتى ولو على الحد الأدنى من الشروط، من أجل السماح للاعب بالانضمام للمجموعة، لكن الأمور ظلت بعيدة، قبل ساعات قليلة من الرحلة.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة ينوي إهمال موريبا وسيتم إرساله للفريق الرديف كنوع من الضغط عليه من أجل التجديد.

ويدرك موريبا جيدا أن الاستمرار لمدة أسبوع جديد بعيدا عن الفريق الأول، سيكون له تأثير سلبي على وجوده ضمن خطط كومان في الموسم المقبل.