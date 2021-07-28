مصر تفوز على أستراليا وتضرب موعدا مع البرازيل في طوكيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حجز المنتخب المصري بطاقة العبور إلى دور الثمانية من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد فوزه على نظيره الأسترالي 2 / صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

وتقدم منتخب مصر عن طريق أحمد ريان في الدقيقة 44، قبل أن يضيف عمار حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 85.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، ليتأهل إلى دور الثمانية متفوقا على المنتخب الأرجنتيني بفارق الأهداف.

على الجانب الآخر ودع منتخب أستراليا المنافسات بعد احتلاله المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تعادل المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الإسباني 1/1.

وبدأت المباراة بأداء اتسم بالحذر من جانب الفريقين، حيث لم يشهد ربع الساعة الأول الكثير من الهجمات من جانب الفريقين.

ورغم ذلك كان المنتخب المصري الأكثر تنفيذا للهجمات في الشوط الأول، حيث تحرك الجناح رمضان صبحي وأزعج الدفاع الأسترالي كثيرا، لكن سوء الحظ وغياب إنهاء الهجمات بصورة صحيحة حالا دون تقدم المنتخب المصري مبكرا.

على الجانب الآخر اتسم الأداء الأسترالي بالاهتمام بالعامل البدني في المقام الأول، والدفاع عن منطقة الجزاء الخاصة به أمام هجمات منتخب مصر، مع شن بعض الهجمات من وقت لآخر.

وتمكن المنتخب المصري من التقدم في الدقيقة 44 بعد مجهود فردي مميز من رمضان صبحي، الذي تجاوز مدافع أستراليا من الجهة اليسرى، ليمرر كرة إلى المهاجم أحمد ياسر ريان الذي وضع الكرة في الشباك مباشرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري 1/ صفر.

ومع بداية الشوط الثاني هاجم المنتخب الأسترالي بقوة بحثا عن تسجيل هدف التعادل، لكنه اصطدم بالدفاع المصري الذي تألق في إبعاد الخطر عن مرمى حارسه محمد الشناوي.

وتألق الشناوي وتصدى لكرة خطيرة في الدقيقة 72 حينما أبعد ضربة رأس وجهها قائد المنتخب الأسترالي توماس دينج.

وفي الدقيقة 85 نجح المنتخب المصري في تسجيل الهدف الثاني عن طريق البديل عمار حمدي، حيث اخترق ناصر منسي الجبهة اليسرى لدفاع أستراليا ليسدد كرة ارتدت من الحارس توم جلوفر، لتصل إلى حمدي الذي وضعها في الشباك.

ودافع المنتخب المصري عن تقدمه في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهايتها بفوزه 2 / صفر.

وسيلعب منتخب إسبانيا أمام منتخب كوت ديفوار في دور الثمانية، فيما سيكون المنتخب المصري على موعد مع نظيره البرازيلي في الدور نفسه والذي تقام مبارياته السبت المقبل.