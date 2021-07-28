مدرب يوفنتوس يرفض منح بونوتشي شارة القيادة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، عن قائد الفريق الموسم المقبل، مستبعدا ليوناردو بونوتشي من القائمة.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب ليوفنتوس، «إذا أراد بونوتشي شارة القيادة فليشتر واحدة له ويرتديها ويلعب بها».

وتابع «قائد الفريق يتم اختياره عن طريق الأقدمية، كيليني هو الأول وديبالا هو الثاني، رصيد بونوتشي من السنوات في يوفنتوس بدأ من البداية منذ عودته من ميلان».

وقد رحل بونوتشي عن يوفنتوس في 2017 إلى صفوف ميلان خلال فترة ولاية أليجري الأولى في قيادة يوفنتوس، وعاد ليوفنتوس بعد موسم واحد فقط قضاه مع ميلان.

وقد أكدت التقارير أن رحيل بونوتشي عن يوفنتوس كان بسبب خلاف مع أليجري وشجار دار في غرفة تغيير الملابس بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2017، الذي خسره يوفنتوس من ريال مدريد بـ4 أهداف مقابل هدف واحد.

رفض عرض الريال

وأشار ماسيمليانو أليجري خلال المؤتمر، إلى أنه رفض عرضا لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم من أجل تدريب يوفنتوس للمرة الثانية.

وتم تعيين أليجري كمدير فني ليوفنتوس في مايو الماضي، بعد أن تم إعفاء أندريا بيرلو من مهامه بعدما قدم موسما سيئا مع الفريق، إثر حصوله على المركز الرابع في الدوري الإيطالي.

وقاد أليجري يوفنتوس للتتويج بـ5 ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي، و4 ألقاب لكأس إيطاليا والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وكشف أليجري (53 عاما) «الثلاثاء»، أنه كان سيتولى تدريب ريال مدريد قبل أن يتم تعيين كارلو أنشيلوتي.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي لتقديمه «يجب أن أشكر ريال مدريد ورئيسه على الفرصة التي منحها لي (تدريب ريال مدريد). بعد ذلك فكرت في الأمر واخترت يوفنتوس».

وأضاف «كانت لفتة حب لنادٍ أعطاني الكثير واستمتعت بتدريبه».

سلطة يوفنتوس

وأنهى تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي 9 سنوات من هيمنة يوفنتوس على الكرة الإيطالية، ويأمل أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس أن يتمكن أليجري من إعادة سلطة يوفنتوس.

وقال أنييلي «من غير المجدي تقديمه وتكرار البطولات التي فاز بها مرة أخرى. ربما، سلسلة ألقاب الدوري الإيطالي التي توج بها من المستحيل معادلتها».

وأضاف «ما يمكن ليوفنتوس تقديمه هو بيئة مناسبة للوصول لتلك النتائج. كل انتصار تم تحقيقه يعود الفضل فيه للعمل بكد. مثلما قال أليجري في عدد من المرات، الفوز ليس للجميع».

وتابع «يبدأ موسم جديد، هدفنا المنافسة على كل الألقاب في مارس، وبعد ذلك سنرى. أليجري هو مدرب يوفنتوس للمواسم الأربعة المقبلة، لأن لديه مصداقية لكتابة فصل جديد مثير».

وسخر أنييلي من ماوريتسيو ساري المدير الفني السابق للفريق، الذي ادعى أن فوزه بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2019 / 2020 كان مفروغا منه.

وأكد أيضا أن جيورجيو كيليني سيمدد تعاقده مع النادي.

وكان كيليني قائدا للمنتخب الإيطالي الذي توج ببطولة أمم أوروبا «يورو 2020» للمرة الأولى منذ عام 1968.