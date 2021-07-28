«بي إن سبورت» تفقد حقوق بث الدوري الفرنسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة فرنسية، أمس الأول، حكما بإيقاف بث مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم عبر شبكة قنوات «بي إن سبورت» الرياضية القطرية خلال الموسم الجديد.

ووفقا لموقع «Les Echos» الفرنسي، بررت قناة «كانال بلوس» الفرنسية الشهيرة تراجعها عن التعاقد مع «بي إن سبورت»، بإخلال القناة القطرية ببنود التعاقد.

وأكدت إذاعة «راديو مونت كارلو» الفرنسية، أن محكمة نانتير التجارية الفرنسية، منحت الإذن بتعليق الترخيص الممنوح لـ»بي إن سبورت»، والخاص ببث مباراتين من الدوري الفرنسي في كل جولة.

وأوضح الراديو الفرنسي أن الشبكة القطرية، لن تتمكن من بث مباريات الدوري الفرنسي، حيث ستذهب حقوق البث إلى قناة «كانال بلوس».

وكانت «بي إن سبورت» تعاقدت مع قناة «كانال بلوس» الفرنسية على بث مباراتين من الدوري الفرنسي بشكل أسبوعي، مقابل 330 مليون يورو، قبل أن تعلن القناة الفرنسية عزمها الانسحاب من هذا التعاقد.

من جهتها، أعلنت «بي إن سبورت»، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد رابطة دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسية، وفق قوانين هيئة المنافسة والمفوضية الأوروبية، من أجل الحصول على مبلغ 330 مليون يورو، إضافة للتعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك.

ولم يكن الدوري الفرنسي هو الأول الذي تفقده «بي إن سبورت» أخيرا، حيث سبق لها أن فقدت حقوق بث الدوري الألماني منذ الموسم الماضي، كما تشير عدد من التقارير إلى أن القناة القطرية لن تنقل منافسات الدوري الإيطالي في الموسم المقبل، بعد انتهاء تعاقدها مع رابطة «الكالتشيو» في الموسم الماضي.

وكانت مجموعة قنوات «بي إن سبورت»، تحتكر في السنوات الأخيرة، الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوريات الخمسة الكبرى (إسبانيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا)، ودوري أبطال أوروبا، وبطولات كأس العالم، وإفريقيا، وأوروبا، ومسابقات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بطولات كانت تحتكرها قنوات «بي إن سبورت»:







الدوري الإسباني



الدوري الإنجليزي



الدوري الفرنسي



الدوري الألماني



الدوري الإيطالي



دوري أبطال أوروبا



بطولات كأس العالم



بطولات أفريقيا



بطولات أوروبا



بطولات فقدتها: