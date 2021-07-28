شكرا لقرائتكم خبر صفقة شبابية مع باولا البرازيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: وقعت إدارة النادي برئاسة خالد البلطان مع دي باولا «24 عاما» لمدة 4 مواسم، قادما من فريق باوفيستا البرتغالي، وتمنت الإدارة للاعب التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة.
وبدأ لاعب خط الوسط الملقب بـ»باولينيو» مسيرته في أكاديمية فلومينزي البرازيلي، تخللتها تجربة مع رديف سبورتينغ البرتغالي، ثم انضم في يوليو 2019 إلى باوفيستا.
كانت هذه تفاصيل خبر صفقة شبابية مع باولا البرازيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.