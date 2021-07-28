شكرا لقرائتكم خبر صفقة شبابية مع باولا البرازيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي الشباب أمس، رسميا مع البرازيلي باولو لوكاس دي باولا، لمدة 4 مواسم.

وقال في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: وقعت إدارة النادي برئاسة خالد البلطان مع دي باولا «24 عاما» لمدة 4 مواسم، قادما من فريق باوفيستا البرتغالي، وتمنت الإدارة للاعب التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة.

وبدأ لاعب خط الوسط الملقب بـ»باولينيو» مسيرته في أكاديمية فلومينزي البرازيلي، تخللتها تجربة مع رديف سبورتينغ البرتغالي، ثم انضم في يوليو 2019 إلى باوفيستا.