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صفقة شبابية مع باولا البرازيلي

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي الشباب أمس، رسميا مع البرازيلي باولو لوكاس دي باولا، لمدة 4 مواسم.

وقال في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: وقعت إدارة النادي برئاسة خالد البلطان مع دي باولا «24 عاما» لمدة 4 مواسم، قادما من فريق باوفيستا البرتغالي، وتمنت الإدارة للاعب التوفيق في مسيرته المقبلة.

وبدأ لاعب خط الوسط الملقب بـ»باولينيو» مسيرته في أكاديمية فلومينزي البرازيلي، تخللتها تجربة مع رديف سبورتينغ البرتغالي، ثم انضم في يوليو 2019 إلى باوفيستا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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