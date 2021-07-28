الأخضر يخسر مواجهة البرازيل ويودع أولمبياد طوكيو بلا نقاط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودع المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020 خالي الوفاض، بعد تلقيه الخسارة الثالثة تواليا أمام منتخب البرازيل بنتيجة 3 - 1، في حين رافق منتخب ساحل العاج نظيره منتخب البرازيل إلى الدور ربع النهائي عقب تعادله أمام منتخب ألمانيا 1 - 1، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويأتي الخروج السعودي المبكر من دوري المجموعات في النسخة الحالية من الأولمبياد استمرارا للمشاركات السابقة المخيبة، التي عجز فيها الأخضر عن تحقيق أي نقطة خلال المباريات التسع التي خاضها منذ أول مشاركة عام 1984م.

وكان منتخب البرازيل هو البادئ بالتسجيل عن طريق ماثيوس كونها في الدقيقة 14 من ضربة رأسية، قبل أن يعادل عبدالإله العمري النتيجة في الدقيقة 27.

ولم تشهد باقي الدقائق في الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1 - 1

ومع بداية الشوط الثاني كثف المنتخب البرازيلي من هجماته بحثا عن الهدف الثاني، فيما لعب المنتخب السعودي بأداء حذر، خاصة في ربع الساعة الأول من الشوط.

وفي الدقيقة 56 سدد ريتشارلسون نجم المنتخب البرازيلي كرة داخل منطقة الجزاء، لكن البخاري تصدى لها بنجاح، أعقبت ذلك فرصة خطيرة أهدرها ماتيوس كونها أمام المرمى، حينما سدد كرة في القائمة الأيمن لمرمى البخاري.

على الجانب الآخر لم يقدم المنتخب السعودي الكثير من المحاولات، واكتفى بمحاولة مجاراة المنتخب البرازيلي وتشكيل هجمات مرتدة.

وفي الدقيقة 76 نجح المنتخب البرازيلي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ريتشارلسون، الذي استغل كرة رأسية من زميله برونو داخل منطقة الجزاء، ليوجهها بضربة رأس في شباك البخاري.

وبينما تتجه المباراة نحو النهاية، نجح المنتخب البرازيلي في إضافة هدف ثالث عن طريق ريتشارلسون، وذلك بعد جملة من التمريرات المتبادلة، لتصل إلى ريتشارلسون أمام مرمى البخاري ليضعها في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب البرازيلي 3 - 1.

مشوار الأخضر في الأولمبياد

في لوس أنجلوس 1984







3 خسائر



سجل هدفا



واستقبل 10 أهداف



في أتلانتا 1996





3 خسائر



سجل هدفين



واستقبل 5 أهداف



في طوكيو 2020