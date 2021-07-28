فيتو الهلال يتصدر مشاهدات فيديوهات اللاعبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يعد التنافس في كرة القدم بين الأندية يقتصر على المستطيل الأخضر فحسب، وإنما يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تواصل الأندية تنافسها خارج الملعب عبر مراكزها الإعلامية مع حلول فترات تسجيل اللاعبين السنوية في كل موسم لتقديم فكرة محتوى عصري ومنفرد في عملية تقديمها للاعبين الأجانب بأسلوب مختلف عبر حسابات الأندية الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أكبر عدد مشاهدات مما يسهم في تسويق علامة النادي التجارية وانتشارها، ويوازي شهرة اللاعب المستقطب لتدفعه لتقديم أفضل عطاء فني مع النادي. أعلى المشاهدات لإعلان اللاعبين:





الأرجنتيني فيتو- الهلال (6.6M)



البرازيلي تاليسكا -النصر (5.7M)



الإماراتي عموري -الهلال (5.1M)



الأرجنتيني بانيغا -الشباب (5M)



البرازيلي باولينهو -الأهلي (3.8M)



المصري حجازي -الاتحاد (3.6M)



بيرو كاريلو - الهلال (3.3M)



الفرنسي قوميز - الهلال (2.8M)



كيف تصنع مادة تقديم اللاعبين؟ الفكرة



مختلفة وخارجة عن إطار المألوف.



قد تكون مستوحاة من أفكار تقديم لاعبين سابقين.



وأحيانا تأتي من استنساخ لفكرة دارجة يجري تطويرها وتوظيفها وتنفيذها بطريقة مختلفة.



يلعب اسم اللاعب وجنسيته وشهرته دورا في رسم الفكرة.



أدوات التنفيذ



كاميرا فيديو- كاميرا فوتوغرافية.



فريق عمل مميز للتنفيذ.



الأرشيف.



المحتوى:



السيرة الذاتية للاعب.



معلومات تاريخية عن بلد اللاعب.



اختيار الأغاني والموسيقى المصاحبة.



كتابة السيناريو للمقطع.



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