اللواء يجدد تعاقده مع الإماراتي جمال الحساني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة نادي اللواء بمحافظة بقعاء بحائل، إجراءات تجديد عقد المدرب الإماراتي والمحاضر الآسيوي جمال الحساني للموسم الثاني على التوالي، وكان الحساني قد أشرف على تدريب فريق اللواء منتصف الموسم الماضي لمدة ثلاثة أشهر خلفا للتونسي عماد الجندوبي وبالتحديد منذ لقاء الفريق أمام الانتصار في الجولة الخامسة عشرة وأسهم في بقائه في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم آخر بعدما أنهى الفريق مشواره في الدوري باحتلاله المرتبة الحادية عشرة عن المجموعة الأولى برصيد 27 نقطة. ويمتلك الحساني الحاصل على رخصة التدريب الآسيوية (برو) سجلا حافلا بالخبرة التدريبية، حيث عمل في منتخب شباب الإمارات، وفريق مسافي الإماراتي، وعمل مساعدا لمدرب فريق العين، وكذلك مدربا لفرق المراحل السنية بنادي العين إضافة إلى فريق بني ياس تحت 20 سنة، كما يعتبر الحساني أول مدرب إماراتي يتولى زمام الأمور الفنية في الملاعب السعودية.



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