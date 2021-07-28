شكرا لقرائتكم خبر الإصابة تنهي مشاركة الرباع آل حميد في منافسات رفع الأثقال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطمأن وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، صباح أمس، على الإصابة التي لحقت بالرباع محمود آل حميد، أثناء منافسات وزن 74 كجم، لحساب مسابقة رفع الأثقال في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وأوضحت الأولمبية السعودية، عبر الحساب الرسمي على «تويتر»، أن وزير الرياضة ونائبه الأمير فهد بن جلوي اطمأنا على لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال آل حميد، والذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال محاولة النتر الثانية، لحين عمل الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على حجم الإصابة.

وأنهت الإصابة على مستوى العضلة الخلفية مشاركة آل حميد، ضمن منافسات المجموعة «B» في وزن 73 كجم، مكتفيا بالمركز الثالث على سلم الترتيب، في انتظار باقي نتائج المجموعة «A»، للوقوف على الترتيب النهائي.

ودخل الرباع السعودي منافسات الخطف بقوة، حيث نجح في رفع ثقل 135 كجم في المحاولة الأولى، قبل أن يزيد الثقل في محاولة ناجحة ثانية إلى 141 كجم، قبل أن يتوقف بمحاولة خاطئة عند حدود 145 كجم.

وقدم آل حميد في منافسات النتر محاولة ناجحة في رفع ثقل 165 كجم، قبل أن يتعثر في رفع وزن 175 كجم، في محاولة تعرض على إثرها للإصابة.

وتأهل آل حميد إلى طوكيو بعد تصدر تصنيف قارة آسيا في وزن 73 كجم، في خطوة توثق تطور مردود الرباع السعودي، بعدما حصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية التجريبية بإندونيسيا 2018، ولقب بطل الخليج في 2013، وبطل العرب عام 2015، وخطف المركز الثالث في دورة التضامن الدولي 2020.