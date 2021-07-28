شكرا لقرائتكم خبر 7 محليين في الاتحاد تحت مجهر كاريلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​حدد المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد فابيو كاريلي عددا من اللقاءات الودية؛ لتكون عاملا مفصليا في اختيار قائمته من اللاعبين المحليين في الفريق، تأهبا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.

وكان الفريق أدى تدريباته في معسكر النمسا بعد اعتذار نادي الاتفاق عن خوض المباراة الودية، حرص من خلالها على رفع المعدل اللياقي، حيث شارك اللاعبون كافة للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم البدنية والفنية.

ويضم معسكر الفريق عددا من اللاعبين الصاعدين بناء على رغبة المدرب كاريلي وهم محمد أبوعصيدة، وعمر داخل، وحازم الزهراني، وأحمد باحسين، ومحمد العوفي، وعوض الناشري، ومحمد صوعان، حيث سيتم اختيار الأبرز من بينهم وبحسب الاحتياج في الخانات ثم يتم اعتمادهم بشكل رسمي ضمن قائمة الفريق في استحقاقات الموسم المقبل.

من جهة أخرى أفادت صحيفة gestifute التركية بأن ناديي قيصري سبور وقاسم باشا في سباق تنافسي للتعاقد مع جناح فريق الاتحاد غاري رودريقيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتشير مصادر «مكة» إلى أن اللاعب يود البقاء مع فريق الاتحاد خلال منافسات الموسم الحالي ولا يجد هذا الأمر معارضة من قبل المدير الفني فابيو كاريلي، بينما ستكون كل الاحتمالات مفتوحة حتى نهاية أغسطس المقبل.