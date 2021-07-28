شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم سليم العيسوى صانع ألعاب سبورتنج ومنتخب الشباب لفريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت إدارة نادي الزمالك، بإنهاء إجراءات ضم سليم العيسوى، صانع ألعاب نادي سبورتنج السكندرى ومنتخب الشباب، لصفوف فريق السلة لمدة موسم على سبيل الإعارة من النادي السكندري، لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة بقلعة ميت عقبة، دون كسر لائحة الحماية الخاصة باتحاد السلة التي ستطبق خلال الموسم القادم.

وحقق الزمالك لقب دوري السوبر على حساب الاتحاد فى الموسم المنقضى، بينما جاء الجزيرة والأهلي في المركزي الثالث والرابع، وسبورتنج خامسا وسموحة سادسا.

وتنص لائحة الحماية الخاصة بدورى السلة للموسم القادم 2021-2022، إن الفريق صاحب المركز الأول يسمح له بالتعاقد مع لاعب واحد فقط بدون رسوم التجاوز، وصاحب المركز الثاني يسمح له بالتعاقد مع لاعبين بدون رسوم تجاوز، وصاحبي المركز الثالث والرابع يسمح لهم بـ3 لاعبين بدون رسوم بينما أصحاب المركز الخامس والسادس يسمح لهم بضم 4 لاعبين بدون رسوم تجاوز، أما السابع والثامن يسمح لهم بضم 5 لاعبين بدون أية رسوم.

وحدد الاتحاد المصري لكرة السلة رسوم التجاوز وجاءت كالتالي: اللاعب الثاني 4 ملايين جنيه، والثالث 5 ملايين جنيه والرابع 6 ملايين جنيه والخامس 7 ملايين جنيه.

كما يسمح للفريق صاحب المركز الأول بالمسابقة وهو الزمالك بضم 5 لاعبين كحد أقصى للموسم الجديد، ولكن له لاعب واحد فقط بدون دفع رسوم تجاوز، أما إذا أراد ضم أكثر من لاعب سيكون ملزم بدفع رسوم تجاوز عن كل صفقة يبرمها، حيث إنه إذا تعاقد مع لاعب ثاني وثالث ورابع وخامس سيقوم بدفع رسوم تجاوز عن الأربع صفقات، أي أنه سيكون ملزم بدفع 22 مليون جنيه عن هذه الصفقات.

وأشار اتحاد السلة إلى أنه سوف يتم توزيع إجمالي الرسوم المحصلة من الاندية كالتالي: 75% على باقي الاندية الموجودة" 15 نادي" بواقع 5 % لكل نادي (عدا النادي المسدد لرسوم التجاوز)، و10% للمناطق و10% للاتحاد المصري لكرة السلة و5% للحكام.

وتعد الاستثناءات في لائحة الحماية ورسوم التجاوز:

تجديد التعاقد مع لاعب في الفريق.

التعاقد مع لاعب من الممتاز ب أو الدرجة الأولى، بشرط أن يقضي اللاعب موسما كاملا في هذه المرحلة.

التعاقد مع لاعب تحت السن من نادي أخر، وتم قيده في الفريق الأول.

سفر أحد لاعبي الفريق خارج مصر من أجل الدراسة والعودة مرة أخرى.

أعارة لاعب ناشئ وعاد للفريق من جديد خلال فترة لا تتجاوز موسمين.

ضم أي لاعب من الأندية الهابطة للدوري الممتاز ب.

يذكر أن هذه اللائحة تطبق على انتقالات اللاعبين المحليين فقط سواء داخل الدوري أو خارجه، ولا تنطبق هذه اللائحة على المحترفين، حيث يحق لكل نادي التعاقد مع محترف واحد وفقا لقواعد ولائحة الاتحاد المصري لكرة السلة، وبذلك تعد صفقة سليم العيسوى ضمن تلك الاستثناءات حيث لن يدفع الزمالك أية رسوم تجاوز ويحق له التعاقد مع لاعب فوق السن.