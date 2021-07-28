شكرا لقرائتكم خبر عن المدربون البولنديين يبدأون خطة تطوير قطاع الناشئين بغزل المحلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المدربون بالأكاديمية البولندية الذين تعاقد معهم غزل المحلة لكرة القدم، مهام عملهم للإشراف وتطوير قطاع الناشئين بالنادى المحلاوى.

وقام على العباسى رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم بالاجتماع مع المدربين الثلاثة فور وصولهم إلى مدينة المحلة برفقة عمر عبد الله نائب رئيس الشركة لمعرفتهم الوضع داخل جدران النادى، وثم التوجه إلى اختبارات الناشئين المقامة حاليا فى المراحل الأخيرة على الملعب الفرعى بمقر النادى.

ويسعى المدربون البولندين لوضع خطة لقطاع الناشئين فى غزل المحلة خلال المرحلة المقبلة والعمل على اختيار المدربين خلال المرحل السنية المختلفة خلال الأيام المقبلة.

من جانب آخر يستعد فريق غزل المحلة لملاقاة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث ستقام على ستاد الإسكندرية يوم الثالث من أغسطس القادم.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 11 مباراة والخساراة فى 9 مباريات.