شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يطمئن على سداسى الأهلى فى المنتخب الأوليمبى بعد التأهل لدور الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، اتصالًا هاتفيًّا بمحمد الشناوى كابتن الفريق وحارس مرمى المنتخب الأوليمبى فى دورة الألعاب الأولمبية 2020 فى طوكيو.

وحرص مدير الكرة بالنادى الأهلى على إجراء الاتصال هاتفيًّا بـ«محمد الشناوي» حارس المنتخب الأوليمبي، لتهنئته وجميع لاعبى الأهلى بعد فوز المنتخب الأوليمبى على أستراليا ظهر اليوم الأربعاء والتأهل إلى دور الثمانية فى أوليمبياد طوكيو 2020.

وأشاد عبد الحفيظ فى اتصاله بأداء لاعبى المنتخب الأوليمبى والجهود التى بذلوها لتخطى الدور الأول والتأهل إلى دور الثمانية فى البطولة.

واطمأن عبد الحفيظ على الحالة البدنية والطبية لسداسى الأهلى الأوليمبي، ونقل لهم تحيات الجهاز الفنى وزملائهم اللاعبين، متمنيًا التوفيق للمنتخب فى المرحلة المقبلة ورفع اسم مصر عاليًا من خلال التتويج بميدالية أوليمبية.



ويضم المنتخب الأوليمبى 6 لاعبين من الأهلى هم: محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق أسوان فى السابعة مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم.

وكان الأهلى قد وصل للنقطة 55 بعد الفوز على الإنتاج الحربى 3-2، فى المباراة التى أقيمت مساء الأحد الماضي، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الأهلى مباراة الغد أمام أسوان بهدف تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات فى مشوار الدفاع عن لقب بطولة الدورى الممتاز.